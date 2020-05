Gracias y felicidades

10 de Mayo. Un día esperado, soñado, tradicional. Segundo domingo de mayo que llega tan diferente, como que un gran número de hijos, esta vez, no abrazarán a sus madres.

Y a mí, me da por pensar en las madres que temen. Si, en esas, y no en las valientes, las aguerridas, sino en las que en días como estos, de riesgos, preocupación, peligros; han, y hemos, tenido miedo.

Yo prefiero ante las situaciones complejas, aceptar el problema, y sentir, porque sentir es profundamente humano. Por eso pienso que el estado natural de las madres del mundo en este 2020 ha sido el temor.

Pienso en las madres que han abrazado a sus hijos en la oscuridad de la noche, pidiendo que todo esto sea una pesadilla. Pienso en las madres de los médicos, las enfermeras, los laboratoristas, con el credo en la boca y las manos sobre el corazón. En las madres que se quedaron en casa con valor, y hoy se ven convertidas en maestras, compañeras de juego, cocineras, asistentes educativas, psicólogas, temiendo las más de las veces no poder hacerlo bien.

Pienso en esas que han visto partir a sus hijos a los centros de aislamiento, las que dejan a sus retoños en casa y parten al trabajo, las que tienen a sus eternos niños en otras partes del orbe y penan por volverlos a ver. En las madres de todas las edades que han, (hemos) dicho, quedamente, mirando a nuestros hijos: “esto no fue lo que soñé para ti.” Y pienso en ellas, porque esas madres adoloridas, que temen, y piden, y a veces hasta sollozan, también sonríen, juegan, enseñan, abrazan, consuelan.

Dan fuerzas. Convierten en magia el aislamiento. No se cansan, aunque se cansen. No se rinden, aunque sea difícil, porque tienen un mundo entero por que luchar, un mundo que se resume en la sonrisa del hijo, tenga la edad que tenga. A esa madre cubana, única, eterna, yo debería decirle “felicidades”. Pero prefiero decirle “Gracias.”

Daniuska Alvarez Guerrero Licenciada en Periodismo, amante del fútbol y de las artes.