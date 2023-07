A 51 años de un accidente que conmocionó a Banes y al Oriente cubano

Sonidos estridentes de sirenas de varias ambulancias y carros bomberos desviaron nuestra atención y pusieron fin a la fiesta. «¡Algo grande ha pasado!», dijo alguien.

Recuerdo aquel sábado primero de julio de 1972. Era un día normal. Desde las primeras horas de la mañana el sol brillaba con intensidad. El calor se sentía con fuerza insoportable. En el local que ocupaba el semanario «Antorcha» se imprimían los últimos ejemplares de la edición correspondiente. En el espacioso salón, contiguo a la imprenta, preparaban las condiciones para realizar, en horas de la tarde, el chequeo regional de corresponsales voluntarios.

Preparaba las condiciones para asistir al acto donde se constituiría, en Bijarú, el primer contingente campesino de la región Banes-Antilla, que laboraría en la siembra y fertilización de la caña.

Al mediodía partimos en un viejo «yipi» soviético conducido por el mulato Mario; viajaba además Salvador Mendoza, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Orientación Revolucionaria (DOR) del Comité Regional del Partido. Debíamos después de concluido el acto retornar para estar presentes en la reunión de los corresponsales voluntarios.

Pasada las tres de la tarde volvimos. Había concluído el chequeo de corresponsales. Los participantes disfrutaban de la actividad festiva. Alguien me trajo una cajita de las que se reparten en los cumpleaños con dulces y bocaditos; otra persona me dio una cerveza fría. La música y la alegría predominaban, y algunas parejas bailaban aprovechando el momento.

Varias sirenas con intenso ulular pararon la fiesta.

En medio de la algarabía Mendoza, Mario y yo abordamos el «yipi» que partió, raudo, detrás de los vehículos de auxilio. Por los autos que cruzamos en la vía, con las luces encendidas, dedujimos que había ocurrido un accidente, pero nunca sospechamos que fuera de tal magnitud.

Un grupo de personas, en lo alto de la carretera, contemplaban la escena, el desastre. Debajo de la ladera, un ómnibus humeante, sobre el cual un carro de bomberos vertía constantemente agua para apagar el persistente fuego. Caminé hacia el vehículo y miré discretamente en su interior y vi un amasijo de hierros retorcidos. Un fuerte y desagradable olor a carne quemada se respiraba.

Busqué con la mirada a quien preguntar sobre lo ocurrido y localicé, sentado encima de la cuneta, al viejo y conocido chofer de ómnibus de apellido Zayas, vestido de uniforme azul y blanco, como era característico en él. Pregunté si podría informarme sobre el suceso y me respondió con pesar: «todos los pasajeros que venían en la guagua están dentro de ella, quemados». No le creí. «¿Y éstas personas que están aquí?», riposté. «Curiosos», me dijo en tono casi imperceptible.

Retorné al todavía humeante ómnibus del tipo Gamberra para observar más detenidamente entre los hierros retorcidos. Fue entonces que descubrí la tragedia. Los cuerpos calcinados de las personas se amontonaban en las partes delantera y trasera del mismo. Una escena increíble tenía ante mis ojos.

Vinieron médicos forenses de Santiago de Cuba y otras partes de la región oriental para trabajar, durante toda la noche, en la identificación de los cadáveres. Igualmente, un grupo de operarios y albañiles laboraban intensamente en el Cementerio Norte para construir el panteón colectivo donde se depositarían los restos mortales.

«Perdieron la vida 34 personas en el lamentable accidente ocurrido en la carreretera Tacajó-Banes», titulaba el periódico local y añadía: «Nuestra región fue hondamente conmovida el sábado día primero de julio con el tragico accidente que se produjo en horas de la tarde y cuyas consecuencias fueron tales que causaron la muerte a 34 personas y otras heridas más, entre ellos niños, hombre y mujeres, casi en su totalidad vecinos de los distintos municipios.»

«El sepelio de estas víctimas tuvo lugar el domingo por la mañana, constituyendo una gran manifestación de duelo», escribió Cristina Aguilera Atencio, directora del Semanario, al referirse al suceso, del cual se cumplieron 51 años este primero de julio, y que constituyó una catástrofe que conmovió al oriente cubano y al país.