Soñar a toda costa (IV)

El reconocido locutor Osvaldo Aguilera llevó siempre la radio en la sangre

La actual Radio Banes, que cumplirá más de medio siglo de fundada este 25 de junio, tuvo su génisis en un radio base a la que le siguió Radio Nipes.

Los primeros intentos para continuar la tradición radial de este territorio se producen unos años después del triunfo de la Revolución, con la creación de una radio base a mediados del año 1963, que se encontraba en los altos del entonces Palacio Municipal, hoy sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Tres años después fue traslada para el entonces Partido regional, hoy Partido Municipal.

Esta radio base tenía ramificadas sus bocinas en las dos arterias principales de la ciudad: la calle General Marrero y Avenida de Cárdenas, incluyendo a los parques Martí y Cárdenas, lugares donde afluían gran cantidad de personas, lo cual facilitaba escuchar las transmisiones, a la que Alberto Ruíz Bruzón, junto a otros compañeros, se encargaban de darle cierto carácter de emisora.

El autor de estos trabajos (en la foto) estuvo vinculado desde sus inicios a Radio Banes

Las mismas servían, además, para convocar a la población para importantes tareas. Ya instalada en el Partido, hacía de operador y locutor el técnico Miguel García y Orestes Durán; Leonel Abreu también hacía de locutor, junto a Isabel María Aguilera, Gloria Dumois y Bravo Murillo, así como Rogelio Fernández de operador. Todas estas personas trataban dar a la radio base carácter de emisora, que ofrecía música, hacía menciones, notas informativas y noticias que salía reflejada en la prensa. Esta radio base funcionaba tres veces al día: de 9: 00 a.m. a 12: 00 p.m.; de 4: 00 p.m. a 6: 00 p.m. y de 8: 00 p.m. a 10:00 p.m.

Resultado de este intento de radio comienza a madurarse la idea de crear una emisora y para ello era necesario, sobre todas las cosas, hacer un trasmisor de onda media que permitiera la salida al aire y también de un local y un personal para concretar la idea. Es así como el técnico Miguel García, que ya había cooperado con Aristónico León, quiera fuera el creador de la CMKI, y su director de 1952- 1954, hasta que Orlando Almanza continuara con la emisora hasta el año 1959, se diera a esta tarea.

En estos planes, Miguel contó con la colaboración de otro banense, Osvaldo Aguilera, quien hasta la hora de su muerte llevó en la sangre la radio, y que se convertiría en todo un maestro de la locución en la provincia de Holguín. No se puede dejar de mencionar también a Alberto Ruíz Bruzón, un hombre clave en la realización de este proyecto.

Alberto Ruiz Bruzón, primer director de Radio Banes

Miguel García no se hizo esperar y construyó un equipo de 25 watts de potencia y lo llevó a la onda media, el cual comenzó su salida al aire a mitad del año 1966 desde la planta del Partido, donde tenía instalada su antena. El equipo trabajaba en la frecuencia de 1100 kilociclos, y salió, por decirlo de alguna forma, “clandestinamente”. El local era estrecho, con una pequeña cabina donde estaban dos grabadoras de carretes marca Phillips y Record, un plato tocadiscos RCA Víctor no profesional y un micrófono direccional. Con esta tecnología comenzó su salida al aire Radio Nipe, en los horarios de 7: 00 a.m. a 12: 00 p.m., de 3: 00 p.m. a 6: 00 p.m. y de 7: 00 p.m. a 10: 00 p.m.

Lo hacía de lunes a domingo. La programación de esta nueva planta era fundamentalmente de música, pero tenía un noticiero de cinco a diez minutos, que redactaba Isabel María Aguilera, con la ayuda y dirección de Osvaldo Aguilera. Tenía un programa de teatro infantil, realizado por José Ramón Herrera González, entre otros. Estos programas salían también por la radio base.

En abril de 1967 se lleva a cabo en Banes la Operación Girón, que estuvo su estado mayor en los Pinos de Banes, y por decisión del Partido, el transmisor de Radio Nipe fue trasladado hacia allí, con lo necesario para transmitir desde este lugar los boletines de la zafra, que alternaba con música y ofrecía la hora acompañado de un golpe de mocha. Se ponían también himnos y marchas.

El alcance de esta insipiente emisora era limitado, apenas rebasaba el territorio y se recibieron reportes de San Germán y de otras localidades.