El empedrado camino hasta el cerdo

Subiendo un empedrado camino se llega hasta La Dalia, un mirador natural a cuyos pies reposa toda una llanura cubierta de cañaverales, la presa de Yatobá, y a lo lejos, la ciudad de Banes. Todo un desafío para llegar al caserío donde se levanta un consultorio del médico y la enfermera de la familia, una sala de televisión y otras edificaciones, encaramado en el lomerío.

Allá arriba, como rozando las nubes, están las naves del convenio porcino de Mario Fermín Corpo Solís, el mejor productor del municipio de Banes, quien ahora alberga unos 200 animales, pero en tiempos mejores la cifra de cerdos rondaba los 400.

Me tiende su mano callosa de campesino trabajador y lo primero que me dice es “no quiero entrevistas, yo no sé hablar por ese aparato, me pongo nervioso y no me salen las palabras”. Recojo la grabadora y le propongo recorrer la instalación y que me hable de cómo va el convenio este año.

Entonces, un poco recogido pero amistoso, me enseña las crías en crecimiento y ceba, todos en excelente estado físico gracias a la tenacidad y el trabajo constante de atención que no tiene horas ni momentos de descanso.

“Esto es duro, periodista, duro de verdad, y ahora que el pienso escasea, es más difícil, pero buscamos alternativas, logramos garantizar un gran porciento de la alimentación con yuca y boniato que sembramos en nuestras tierras”.

Hombre de poco hablar, pero de mucho hacer, Mario Fermín Corpo lleva más de 15 años en los convenios porcinos con entregas superiores a las 100 toneladas por año, un reto que espera mantener pese a las dificultades existentes hoy con las entregas de pienso industrial.

“Trabajamos duro para garantizar la comida, sembramos más yuca, que es hoy el sustituto principal del pienso industrial”, afirma mientras confiesa que la cría de puercos ya forma parte de su vida.

Me invita a la casa donde nos recibe con una sonrisa colosal Isdelbis Borrego Mulet, su esposa, quien es el gran soporte de todo su trabajo y de la vida.

Desde la altura, un aire fresco y un panorama hermoso se divisa. En el barrio de La Dalia, Mario Fermín Corpo Solís, el mejor productor porcino del municipio de Banes, se entrega de cuerpo y corazón a la propia razón de su existencia como campesino.