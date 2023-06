El orgullo de Oralia

La de Oralia Riverón Viñas es una de esas historias que vale la pena contar. Nacida hace 59 años al pie de las estribaciones del Pan de Samá, en el oriental municipio de Banes, la vida le privilegió con una energía inagotable que le permite trabajar más de 14 horas al día.

“Nací en el campo y del campo no me voy, allí tengo mi ambiente, mis cosas, esas que me hacen ser Oralia”, dice con un tono guajiro, como si arrastrara con ella todas las cañadas, lomeríos, trillos, guardarrayas y el aroma de la campiña.

La conocí encima de una volanta en la zona de Guayacanes, en ese ir y venir distribuyendo el pan por varias comunidades rurales desde Cañadón, una tarea que hace bajo el sol, la lluvia y siempre con un carácter afable.

“Siempre voy cantando y silbando por los caminos y la gente me pregunta porqué lo hago, y les digo porque hay que ponerle alegría a lo que se hace, mucho amor, eso ayuda al corazón”, afirma esta mujer que es un todo terreno, porque también trabaja en el campo y en todo el quehacer del hogar.

“Ay, mijo, yo nací en el surco, como se dice, ayudando a mi papá en casi todas las tareas de la agricultura. Lo mismo cojo un azadón que un arado, enyugo los bueyes y me pongo a surcar para echarle una mano a mi esposo cuando está atareado. No le temo a nada. La vida me dio ese don”, afirma Oralia, que me enseña sus manos callosas de tanto bregar por los tiempos.

En sus ojos hay una luz inmensa, de esas que encandilan la vida y se pierden como un faro en el horizonte, iluminando cada pedazo de tierra, por donde pasa con la “Plástica”, la yegüita que le acompaña en esas largas cabalgatas, barrio por barrio, allá por La Vega, El Corte o Guayacanes.

Pero Oralia y su volanta muchas veces funcionan como ambulancia en estas zonas intrincadas, ayudando a los enfermos y a cualquiera que lo necesita. “Yo siempre estoy al servicio del pueblo, porque formo parte de él y me debo a sus necesidades”, destaca con ese rostro de bondad infinita.

Habla rápido, como si quisiera echar andar ligera por los caminos, como si trepara por la loma de Los Riscos o el Pan de Samá para ver desde allá arriba toda la belleza de la naturaleza y la realización humana. Confiesa sentirse orgullosa de ser cubana, agradecida de la Revolución y de ser fidelista.

“Mira, una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida fue cuando la visita que hicieron los Diputados banenses a Guayacanes y allí, Inés Maria Chapman, la viceprimera ministra cubana, se subió a mi volanta y conversó conmigo, eso es algo que llevaré siempre en el recuerdo”, confiesa.

Estrecho de nuevo sus manos y siento en ellas la fuerza de una mujer indomable, trabajadora y voluntariosa. Ella es Oralia Riverón Viñas.