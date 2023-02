Grandes sueños en media hectárea

0 0

Read Time: 3 Minute, 10 Second

Cuando los rayos del Astro Rey se abalanzan con un calor que quema sobre la comunidad de El Negro, en el nororiental municipio de Banes, tomamos el camino para llegar hasta la finca de dos jóvenes que hacen la maravilla productiva sobre la tierra.

Allí, con un verdor increíble del campo en medio una intensa sequía que azota estos lares, me encontré con Raúl García Marrero y a Rigoberto Rodríguez Osorio, productores asociados a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) “José Antonio Echeverría”, quienes han convertido un pedazo de tierra en un verdadero jardín productivo.

Les tiendo la mano y siento en ellos la energía que mueve a los jóvenes de hoy, quienes le dan importancia que merece a la producción de alimentos, y lo hacen desde esa propia voluntad e interés por echar para adelante al país, con esfuerzos propios.

“Este es el momento de los jóvenes cubanos, tenemos que aprovecharlo. Nuestra actuación en circunstancias así cobra un gran significado, pues ratifica que se puede contar con nosotros. Aquí se suman voluntades y se afianzan definiciones. No se trata solo de un aporte económico, sino también político y moral. Sí, es una tarea ardua, pero no existe nada que los jóvenes de hoy no podamos hacer”, me dice Raúl García.

Ante nuestros ojos, un cultivo de pepino que hasta la fecha ha rendido más de 400 quintales y va por mucho más, bien cuidado gracias a las atenciones fitosanitarias con productos agroecológicos y ese esmero que lleva implícito horas de sudor, vigilancia y mucha pasión.

“Nosotros trabajamos aquí hasta el cansancio”, afirma Rigoberto. A pesar de algunos contratiempos, los obstáculos no lo detienen, sino que los inspiran más, los hacen crecerse y buscar soluciones que les permite cosechar resultados en beneficio del pueblo, hoy más que nunca, porque la alimentación está “muy dificil”, agrega.

El viento sopla fuerte en las laderas de la comunidad de El Negro, donde estos jóvenes tienen su escenario de actuación y hacen crecer al hombre del presente y los mueven hacia escalones superiores.

“Tenemos muchos motivos y motivaciones para trabajar”, nos afirma Raúl, quien con su sombrero de guajiro a la cabeza y la satisfacción reflejada en el rostro, hace importantes reflexiones sobre la situación actual y la necesidad de aprovechar la tierra y el tiempo en algo útil en lo personal y lo colectivo.

“El trabajo no mata a nadie, lo que lo hace es crecer, fortalecer al hombre y aportarle los alimentos”, recalca Raúl, quien habla con más elocuencia que su primo Rigoberto, el cual escucha y ríe, porque sabe también de lo que ambos han levantado y están construyendo.

Recorremos la pequeña finca de aproximadamente media hectárea, y en ella, además de los hermosos cultivos de pepino, están preparando la siembra de tomate y otras hortalizas, “porque hay que aprovechar el tiempo, porque ese no se echa a la alcantarilla, se utiliza para bien”, precisa Rigoberto.

La comercialización, estos jóvenes campesinos banenses la tienen bien asegurada, a través de la cooperativa, puntos de venta, la comunidad y otras entidades del territorio, además de la Feria Agropecuaria. “Todo legal y sin precios abusivos”, señala Raúl, quien agrega que los propósitos son ampliar las capacidades de producción para aportar mucho más.

“Nosotros amamos esto, les damos cariño a la tierra, a cada cultivo; estamos enamorados de nuestro trabajo porque nos gusta y nos da fruto”, precisa Rigoberto, quien le hace un guiño a su primo y le susurra bajito, “esta cosecha de pepino se la vamos a dedicar al Día de los Enamorados”.

Allá arriba, en la loma de El Negro, los primos Rigoberto y Raúl van engendrando la maravilla y construyendo futuros desde el centro de la tierra, abonando cada pedazo con el sudor y la pasión de los que aman y construyen.

