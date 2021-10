“He sido un soldado de la Revolución”

Rafael Alberto Varona Chacón forma parte importante de la historia más reciente del municipio de Banes: combatiente de la clandestinidad, fundador del Partido Comunista de Cuba, trabajador y dirigente de distintos sectores, su hoja de servicios a la patria es digna de mencionar.

Cuqui Varona, como es más conocido, es un santiaguero acentado en estas tierras hace más de 80 años. Hoy, a los 92, rememora historias, saca cuentas, revisa el baúl de los recuerdos y evoca sus tiempos de combatiente clandestino en la cédula del Movimiento 26 de Julio de Marcos Esperance, y como compañero de Thlemo, una de las víctimas de las Pascuas Sangrientas.

“Eran tiempos dificiles, de lucha frontal contra la feroz tiranía de Fulgencio Batista, donde el pueblo decidió enfrentar aquel régimen de latrocinio y crimenes, y así lo hicimos un grupo de jóvenes alentados por todo lo sucedido en el Cuartel Moncada, primero, y luego por las enseñanzas del inolvidable Frank País, quien organizó todo el movimiento en Oriente”, refiere Cuqui.

En aquella época, en Banes administraba sus principal riqueza, la caña de azúcar, la compañía norteamericana United Fruit Company, la Mamita Yunai, la cual poseía las mejores tierras, era la dueña del Central Bostón, en Macabí, y toda la cadena de talleres que había en la región, además de influir decisivamente en la politica local.

En ese ambiente se gestó el Movimiento 26 de Julio en Banes, al cual perteneció Rafael, quien junto a sus compañeros participaron en distintas acciones, primero de propaganda y luego de apoyo a las columnas guerrilleras que en la Sierra o en la propia región de Banes actuaban, hasta que llegó el triunfo de la Revolución, el primero de enero de 1959.

Con la victoria vinieron otras misiones, entre ellas, organizar el movimiento revolucinario y luego la tarea de crear el Partido Comunista de Cuba en Banes, de la cual es uno de los fundadores.

“Primero se crearon las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), agrupación política creada en julio de 1961 para reunir al Movimiento 26 de Julio, de Fidel Castro, al Partido Socialista Popular (PSP), de Blas Roca, y al Directorio Revolucionario 13 de Marzo, de Faure Chomón.”

“El trabajo fue intenso en esta etapa”, recuerda Cuqui, quien rememora que en aquellos tiempos, como explicó Fidel, hubo problemas de sectarismo y otros, porque en estos movimientos y agrupaciones habían personas que no estaban claras del proceso, hasta que para marzo del año ’62 se inició una nueva etapa en la construcción de un Partido, que a partir de esa fecha se denominó Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC)”.

Ya para el año 1965 se crea el Partido Comunista de Cuba, y uno de sus fundadores en Banes fue Rafael Alberto Varona Chacón, que exhibe con orgullo el diploma que así lo acredita.

Cuqui explica sobre la labor educativa y de formación de los núcleos del Partido en aquellos años, de la consolidación del proceso en la sociedad cubana y del trabajo con los sindicatos y las recién creadas organizaciones de masas, como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas(FMC) para dotarlas de una solidez ideológica.

“He sido un soldado de la Revolución, un servidor de la Patria, que aún a mis 92 años puede contar conmigo. Creo que le he sido fiel a mis principios y a Fidel, con el que no solo compartí ideas, sino el compromiso de no fallarle nunca”, recalca este combatiente que fue dirigente partidista en la región Banes, presidente del Poder Local, delegado regional de Transporte, administrador de hospitales y trabajador de la empresa ferroviaria Jesús Suárez Gayol.

En su hogar del Barrio Amarillo, en esta ciudad de Banes, Rafael Alberto Varona Chacón (Cuqui), es como un libro abierto de la historia revolucionaria de esta tierra, donde siempre se acude a aprender y revisar ese inmenso caudal de conocimientos, donde fluye la palabra precisa y el amor por esta tierra a la cual pertenece.