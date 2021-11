Producción de alimentos y trabajo político-ideológico centran debates de Asamblea del Partido en Banes

La producción de alimentos y el trabajo político-ideológico centraron los debates en la Asamblea Municipal del Partido en Banes realizada este domingo, la cual profundizó en causas y consecuencias de los resultados de la agricultura banense, hoy por debajo de las demandas de la población.

“No hay mejor trabajo político que el plato en la mesa de la familia”, expresó Yadian Batista, secretario del núcleo del Partido en la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) “Camilo Cienfuegos”, de Cano Cuatro quien enfatizó en el ejemplo personal y la capacidad organizativa para poder impulsar un sector que además de recursos le hace falta mucho corazón, puntualizó el productor.

La agricultura, una de las actividades económicas del territorio, constituye una prioridad del sistema de trabajo del Partido, y como tal fue valorada en esta asamblea. La campaña de primavera no se cumplió, la ganadería no alcanza el nivel de desarrollo necesario y no se ha logrado la comercialización satisfactoria de los alimentos.

La intensa sequía, la falta de insumos y problemas subjetivos destacan entre las causas de los incumplimientos y desabastecimientos en mercados y placitas mientras por otro lado existen cientos de tierras ociosas y otras muy mal empleadas.

“Tenemos que mirar todos los días al surco, sentirlo cerca del corazón y amarlo como una madre que nos da la vida”, precisó Alexei Ronda, presidente de la CCS “Regino Guerrero”, de Los Ángeles, quien ejemplificó como en su entidad viene diversificando la producción, desarrollando proyectos y sumándose a las mini-industrias, sobre el cual tienen ya un camino que trabajan para fortalecerlo.

Ernesto Santiesteban Velázquez, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y su primer secretario en la provincia de Holguín, quien presidió esta asamblea, al intervenir en este punto, valoró que hay que cambiar las maneras de actuar en este sector y apoderarse de las mejores prácticas que conlleven a elevar los niveles productivos de las tierras y acabar con las justificaciones que no rinden frutos hoy, cuando se necesita con mayor urgencia del aporte de la tierra para poder enfrentar el Bloqueo económico y comercial de los Estados Unidos.

“Si no tenemos caña no tendremos azúcar, y hoy los rendimientos nos dicen que no estamos bien”, precisó Nelson Kindelan Calzado, presidente de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Cañera (UBPC) “Miguel Salcedo”, de Los Pinos, quien fue claro y precisó sobre el deplorable estado de la gramínea en el municipio.

“Hemos venido retrocediendo por años y no solo podemos atribuirlo a las condiciones climáticas, sino también al deterioro progresivo de las cepas, a la falta de trabajadores para laborar en los campos y otras políticas erróneas que van contra los rendimientos cañeros, que en el municipio están muy por debajo de las 30 toneladas”, insistió Kindelan Calzado.

Sobre el tema también se refirió Milton Velázquez, secretario del núcleo del Partido en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) “26 de Julio”, de Flores, quien enumeró acciones para revertir una situación que afecta a todo el territorio, donde estaba ubicado el principal macizo cañero del central Fernando de Dios, de Tacajó, que para la venidera zafra podrá contar con muy poca materia prima.

La convicción de que no basta con ser militantes, sino que hay que actuar como tales en cualquier circunstancia, primó en las intervenciones de los delegados a la Asamblea de Balance del Partido en Banes, quienes abordaron de manera crítica y profunda el desarrollo del trabajo político-ideológico en toda la sociedad, otro de los ejes de esta reunión.

El delegado Amado Quiñones habló con pasión de necesidad del conocimiento de la historia, sus valores y del ejemplo personal para seguir fortaleciendo nuestras convicciones, y sobre todo de cara al futuro. “La Patria necesita de sus hijos y de sus ideas para robustecer la nación”, acentuó.

La unidad es un símbolo de nuestro país y tenemos que defenderla al precio que sea necesario, porque es garantía de nuestra seguridad nacional, recalcó Oscar Treto Cárdenas, funcionario del Comité Central del Partido, quien dijo que el papel de la militancia es estar en la vanguardia de cada tarea y en cada convocatoria, como la que se exigió aquí en la siembra de caña y el programa alimentario donde se necesitan brazos y voluntades.

Daniuska Alvarez Guerrero, periodista de la emisora Radio Banes, dirigió su intervención al trabajo de la prensa y las redes sociales en la lucha de ideas en medio del descomunal barraje de noticias falsas de nuestros enemigos y las constantes convocatorias a desestabilizar la Revolución.

El trabajo con las nuevas generaciones es esencial, como lo es el ejemplo personal, subrayó el delegado Yander Pozo, quien puso ejemplos de la labor que se realiza en el centro mixto “Manuel Ascunce”, del consejo popular de Retrete.

La Asamblea Municipal de Balance del Partido abordó también como asuntos prioritarios la defensa de la Patria y la atención a los barrios con desventaja económica y social, sobre cuyo asunto Yander Rodríguez Santana, en su condición de delegado y Presidente del Gobierno, explicó la política que se sigue en el territorio y la responsabilidad que le atañen a todos los organismos y entidades.

No podemos ser triunfalistas. Nos falta mucho por hacer y nos quedan muchas reservas, sentenció Ernesto Santiesteban Velázquez, quien convocó a la militancia partidista de Banes a ser más combativa y a no dejar brechas por el camino. “El Partido es el alma de la Revolución y como tal debemos actuar”, remarcó.

Durante esta jornada fue elegido el nuevo Comité Municipal, que designó al compañero Yunior Ávila Hidalgo como su nuevo secretario. En el encuentro se reconoció a Yamile Carrera Caballero, saliente del cargo, quien pasará a cumplir funciones administrativas. También fueron seleccionados los delegados a la Asamblea Provincial.