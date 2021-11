Héroes en el Monte ocultos

El 27 de noviembre de 2021 fue un día histórico para Banes y para la Sociedad Religiosa Cabildo Afrocubano Kenecún. En busca de la justicia histórica marcharon sus integrantes al encuentro de los grandes, a los que nadie, ni siquiera el tiempo, han podido silenciar.

El recorrido inició junto la Madre de la Patria, en el aniversario de su muerte, a quien pidieron su bendición para continuar haciendo el bien y luchando por la justicia.

Una representación de los más jóvenes integrantes del Cabildo sostuvieron en sus manos la enseña nacional.

Silvia y Damaris, hermanas de sangre y de religión, depositaron la ofrenda floral a Mariana Grajales a nombre del Cabildo.

Su peregrinar los llevó hasta el Obelisco a los Mártires de la ciudad de Banes, donde se cumplió la meta principal de la jornada: rendir homenaje por primera vez en Banes a los 5 jóvenes abakuá muertos en un intento por salvar a los ocho estudiantes de medicina.

Con la presencia de la música abakuá y una representación de sus firmas rituales, dio inicio el encuentro, donde se rindió homenaje a los ocho estudiantes de medicina y a los ecobios que murieron tratando de salvarlos.

Virgen de Regla Rodríguez Roach, estudiante de sexto año de medicina y miembro del Cabildo Afrocubano Kenecún, explicó detalles de los hechos del 27 de noviembre de 1871.

Distintas generaciones de practicantes se reunieron para conmemorar la fecha.

“Todos los practicantes de religiones afrocubanas somos hermanos, por eso honramos hoy a nuestros hermanos abakuá que tuvieron el valor de enfrentar la injusticia”, afirmó Yudith Maritza Vergara Calderon, directora del Museo Municipal de Banes y miembro de la directiva del Cabildo Afrocubano Kenecún.

Yoan Ariel Morales Sánchez, trovador banense y miembro del Cabildo Afrocubano Kenecún, tuvo a su cargo la parte cultural del encuentro.



La Sociedad Religiosa Cabildo Afrocubano Kenecún agrupa a practicantes de las reglas afrocubanas: Regla de Osha o Santería, Palo Monte y Espiritismo Cruzado, y a personas interesadas en el estudio del legado Afrocubano en la nación. Tiene varias vertientes de su labor, que incluye la propiamente religiosa y la sociocultural, esta última encaminada a realizar acciones comunitarias par promover el conocimiento de la cultura afrocubanas.

Juan Manuel García Reyes, Obonekue de la potencia abakuá Buma Efó, dijo: «El negro africano no escribió nada porque no sabía leer ni escribir en castellano. Pero las cosas se han ido sabiendo porque los más viejos nos las contaban a los más jóvenes. Así es como se han ido conociendo las cosas, pero no hay historia, o sí la hay, lo que pasa es que no está escrita. Para contribuir a sacar a la luz esa historia no escrita labora la Sociedad Religiosa Cabildo Afrocubano Kenecún, que tiene como meta mantener este encuentro anual para recordar la fecha, e ir incorporando otras personalidades históricas poco estudiadas de la raza negra, que forman parte insustituible de la nacionalidad cubana. El objetivo es hechar luz allí donde no la hay, y motivar al resto de la sociedad en el conocimiento y el respeto al aporte negro en nuestra cultura nacional. Como dice una frase abakua: “Un palo solo no hace monte”. Cómo dijo Martí: “El que no sabe honrar a los grandes no es digno de descender de ellos. Honrar héroes, los hace».

(Por Daniuska Alvarez Guerrero)