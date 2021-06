La madrecita de los periodistas

Periodistas de Radio Banes en marzo de 2019

Ella nos recibe cuando aún no sobrepasamos la categoría de “recién llegado”, cuando el sobrenombre de “el nuevo” se adhiere a nuestra piel y nos precede. A ella nos presentan y nos entregan, llenos de ansias y hasta de miedo.

Ella es toda dulzura. Es firme y exigente. Es insaciable. Nos pide todos los esfuerzos de este mundo, nos hace sudar y llorar. Y rechinar los dientes. No le gustan las mentiras. No las perdona. Tampoco la mediocridad, o el periodismo hecho de prisa. No tiene tiempo que perder, por eso no disculpa las tardanzas. Pero da tanta miel al concluir, sonríe con tanta serenidad y fuerza, que transforma la vida de todos sus hijos, y es la fascinación y la entrega total, y es el soñar con ella, y amar para ella, y por ella luchar.

Y si acaso alguno no comprende de inmediato la dicotomía de amor y desamor con la que nos atrapa, ahí está el hijo mayor, el más fiel guardián, Carlos García Matos, el que le presta su voz inconfundible; Carlos Yeandro Guzmán Torno, el que le pinta con suavidad la información; Yailín Peña Pupo, la que le acaricia los sentidos; Lizardo Acosta Ruiz, el que con ternura arma cada componente; Carlos Jiménez Céspedes, el que con paciencia de orfebre arma sus retazos.

Pero esos son sólo los nombres del presente. Ella es mucho más grande que una vida; esos nombres han sido muchos nombres, desde los padres fundadores, hasta los bizoños que le rinden honores por primera vez. Casi todos los de la CMKM han puesto su mano en esta historia, y han salido más llenos, más amplios, más profundos.

Como también digo que nosotros, los periodistas, tampoco somos los mismos, que muchos se han vestido de gala entre sus brazos, que hoy somos Lilian Ferias, Karen Rodríguez, Beatriz Romero, Miledis Pérez, Heydis Velázquez, Daniuska Alvarez, Orestes Díaz, Raúl Oliva, Orelvis Guerrero, pero antes fueron otros, vendrán otros después. Porque ella es más grande que nuestro mismo aliento, es la madre-maestra, la madre-ternura, la madre-responsabilidad, la madre-maravilla.

Es la Revista de la Mañana y hoy es su cumpleaños. Es la madre de todos; todos vamos en ella, por ella, para ella. ¿Quizás la más antigua de las informativas en Cuba? Puede ser. Para nosotros, la más inmensa.