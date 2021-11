La magia que lleva su nombre

Con los colores se van formando poco a poco las figuras, convirtiendo la imaginacion en besos, palmas, soles. Un corazón enorme y un nombre que significa Cuba.

No es la primera vez que a los hechos y personalidades de la historia dedica su encuentro el Taller de Creación de Artes Plásticas del seminternado Ciro Redondo García, en esta ciudad de Banes, a cargo de Rolando Álvarez Guerrero, instructor de arte de la especialidad. Pero esta vez es especial, pues el tema es el de un hombre que se hace cercano, aunque la corta edad de los artistas no les permitió verlo en plena vorágine revolucionaria.

Sin embargo, la presencia del héroe más que como paradigma, como padre, hermano y amigo, ha sazonado las anécdotas familiares, las clases en la escuela y los programas de la televisión. Es un rostro presente en el mural del aula, en el periódico, en todas partes. ¿Cómo no conocerlo? ¿Cómo no respetarlo? ¿Cómo no amarlo? Si hasta una vez dijo la maestra que entre las prioridades del Tercer Perfeccionamiento Educacional estaba lograr que los niños conozcan e imiten a Martí y a Fidel.

Martí, por marcarnos la ruta; Fidel, por recorrer gran parte del camino y mostrarnos la senda que debemos seguir.

En fin, todo listo. Lápices, crayolas, temperas. Las hojas en blanco esperan. Manos como mariposas revolotean y se hace la magia que hoy lleva el nombre de Fidel.

(Por Daniuska Alvarez Guerrero)