Por los caminos sinuosos del sincretismo

Isla bonita,

cuna mulata,

Parda con gracia,

razón que atrapa

Lengua exquisita

Mezcla de razas

Sabores mixtos

De verdes ganas.

¿De dónde nos viene el palpitar profundo, el silencio rumoroso, la pasión desenfrenada? ¿Cómo fue esa mezcolanza de blancos, negros, indios? ¿Qué extraño mestizaje nos hace latir a nuestra manera, tan cubana, tan diferente?

Sincretismo le dicen los especialistas, palabra que tiene sabor a ajiaco bien condimentado con especias de varios rincones del mundo. Así se hizo Cuba, así se alumbró una nacionalidad de Isla con el universo en las entrañas.

El sincretismo, visto tradicionalmente desde la óptica religiosa, sobrepasa esa dimensión sobre la base de la interrelación de elementos para formar la cultura. Emerge la cubana de una mezcla inevitable que los estudiosos vinculan directamente con la transculturación. A decir de Fernando Ortiz, la verdadera historia de Cuba es la historia de sus intrincadísimas transculturaciones.

HABLAN LOS ESTUDIOSOS

“Si tenemos en cuenta que la cultura cubana se ha ido sedimentando a través de diferentes elementos, de diferentes regiones y etnias, pudiéramos decir con certeza que hay sincretismo. Lo más valioso es llegar a la conclusión de que ese sincretismo produce una cultura original, que es precisamente la cubana”, nos dice Remigio Ricardo Pavón, escritor, ensayista banense, y miembro de la Unión Nacional de Artistas de Cuba (UNEAC).

“Es sorpendente en el poco tiempo de existencia de Cuba como nación, si la comparamos con otras tierras del mundo, Europa, Asia, África, cómo ha logrado una simbiosis tan profunda y tan variada, que nos diferencia radicalmente de las demás culturas”, refiere Ricardo Pavón.

Por su parte, el realizador radial y también miembro de la UNEAC y Artista de Mérito de la Radio Cubana, Aldo Martín Neyra, nos explica que ese sincretismo “ha marcado de manera indeleble no solamente la cultura desde el punto de vista artístico, sino cada una de nuestras actitudes ante la vida. Descubrir las raíces de nuestras formas de pensar y de actuar es definitorio para entendernos como país. En mi labor como realizador radial, desde mi graduación en la Facultad de Medios Audiovisuales, he tratado de llevar a los diferentes destinatarios de mis programas elementos de esa composición. Sobre todo a los niños y adolescentes, pues precisamente ellos son los que más necesitan reconocerse a sí mismos en ese pasado”.

Para Rodolfo Morera Vega, licenciado en Historia del Arte y realizador de radial, el sincretismo en Cuba ha marcado las manifestaciones artísticas, con énfasis en la música. “Es el fundamento de la cultura cubana. El que conforma la música es riquísimo y nos alcanza no solamente en modos expresivos estéticos propios de esa manifestación, sino incluso temático. Y es interesante ver cómo en todo este proceso que deriva en una música propia va a ocurrir un momento de tránsito entre lo sagrado y lo profano que enriquece toda esa tradición musical”.

HABLAN PALEROS Y SANTEROS

El sincretismo religioso es entre nosotros el más conocido, y aunque cuando se piensa en él nos trasladamos al propio de las reglas afrocubanas, lo cierto es que ha estado presente en todas las religiones, incluyendo la católica, que nutrió su liturgia de cultos paganos y, en su propagación por el mundo, debió adaptarse a otras realidades culturales e históricas de las zonas donde fue implantada.

La liturgia católica cubana, por ejemplo, asumirá entonces los ritmos, la historia y el carácter nacional. Sin embargo, para los practicantes de las reglas afrocubanas, esa mezcla ya establecida entre nombres, colores y liturgias no es tan clara. El mestizaje se extiende hasta otras manifestaciones religiosas menos estudiadas, pero igual de representativas.

En el reparto Miguel Salcedo, de la ciudad de Banes, funciona el Cabildo Afrocubano Kenecún, rectorado porJulio César Quintana Laguna, Ewin Laddé, Oló Obbatalá, quien tiene 19 años de consagrado en la regla de Osha, y es además Tata Nkisi, el grado sacerdotal de mayor jerarquía dentro del Palo Monte. Allí lo encontramos junto a su familia, todos consagrados en Osha y Palo Monte, y practicantes del espiritismo. Sus opiniones son respetadas como una de las autoridades en el tema en la localidad.

“El primer sincretismo realmente fue en la vegetación, pues antes de que los africanos traídos a este país pudieran practicar totalmente su religiosidad , lo primero que vieron fue la vegetación, antes de relacionarse con cualquier deidad católica. Para mí, el primer sincretismo en la flora fue la Ceiba, nuestro árbol más llamativo, de propiedades mágicas, el más imponente en nuestro país, y ellos tienen el baobab, o Iroko, que es como le dicen, y que también es una deidad. La Ceiba asume la función que tiene el baobab en la religión allá en África. Es decir, que hubo dos sincretismos en uno, el santoral y el que se refiere a la flora.”

“En África, todos los Orishas y Oshas, además del asiento material, que es igual que el nuestro, en piedras y caracoles, siempre están acompañados de una talla en madera que le llaman eré. Y¿qué se les podía asemjenar más a ese eré que los santos de busto de la Iglesia Católica? Esa es otra manera de verlo, quizás el sincretismo no sucedió precisamente por los colores, como se dice, o por los atributos, o por la posición en la naturaleza que puedan dominar. Quizás el busto de Santa Bárbara, por ejemplo, más los colores, les recordaba el eré.”

“Pero la mezcla llega mucho más allá. Muchos practicantes del espiritismo cruzado tienen representaciones que se refieren a Orishas del panteón yoruba. Te dicen, ‘está es Yemayá’ y lo que tienen es una muñeca o una piedra en un altar, cuando nosotros, los sacerdotes de la regla de Osha, no representamos a Yemayá de esa forma y nuestras piedras no están a la vista, si no en un receptáculo, en este caso una sopera. Sin embargo, mira qué interesante, no dicen ‘está es la Virgen de Regla’, pues su punto de contacto debía ser más con el catolicismo, si no que la llaman Yemayá. El lenguaje utilizado es en su mayoría extraído del yoruba o de la lengua bantú. Para mí ese espiritismo cruzado es el estadío superior del sincretismo en Cuba”.

Julio César Quintana Rodríguez, Julito, tiene 22 años, es el hijo menor de Ewin Laddé y se inició desde muy pequeño en estas lides. Babalocha y Tata Nganga, Omo Changó, es también presidente de la Sociedad Religiosa fundada por su padre y que reune a los practicantes de la casa religiosa también en actividades culturales y comunitarias. Sobre el supuesto sincretismo entre el Palo y la Osha, nos comenta, haciendo patente la filosofía que mueve a estas religiones:

“Esto comienza con las deidades, por ejemplo, Oggún, en la Osha, tiene que ver con el hierro, la línea del ferrocarril, las cárceles; en el Palo, Sarabanda tiene que ver con esos mismos elementos. El recipiente donde viven es también igual, un receptáculo de hierro, un caldero o algo así. En cuanto a los animales de sacrificio, en el Palo las deidades comen prácticamente lo mismo que en la Osha. Pero estas dos tierras no se mezclan. De entrada, ellos nunca se conocieron, ni las deidades ni las tribus como tal. Sólo que por encima de nosotros siempre hay algo que ha guiado a la humanidad, así hizo con todas las tribus de África. Quizás no lo entendamos, pero ese Ser Superior definió quién regiría el río, o el monte, o el mar, y cada tribu lo llamará como quiera. Como eran lenguas diferentes, culturas diferentes, cada cual asumió esa deidad, esa imagen a su manera, el blanco como un blanco y el negro como un negro, por eso hay similitud, pero las religiones no son las mismas.”

“El elemento de adoracion en el Palo es el muerto, el mfumbe”, añade su padre. “En la Osha, no llegó hasta nosotros el culto a Eggun o Egungún, que sí está presente en África. Hay personas que han tratado de rescatarlo, pero no como se hace allá. Desde mi percepción, el punto de contacto entre ambas Reglas es este respeto a los ancestros, esa adoración a las personas fallecidas. Ahí yo sí veo que se traslada el conocimiento o la práctica de una rama hacia la otra”.

SINCRETISMO, ¿SÍ O NO?

Aunque los estudios realizados establecen el proceso sincrético en la práctica de las religiones afrocubanas hoy, el tema es controversial para los religiosos. Las opiniones son diversas, como diversos los ilés osha y los munansos congos.

José Rolando Rojas Cáceres es un joven músico banense, practicante de la regla de Osha, tiene coronado el orisha Obbatalá. Para él, las religiones no tienen puntos de contacto. “Cada religión llama a casa santo por su nombre. En la religión yoruba es Changó, en la católica es Santa Bárbara. Hay quien dice que Chango es seis meses mujer y seis meses hombre, pero eso no es así. Changó es un hombre. En un pataquí se dice que debió disfrazarse de mujer para evadir a sus enemigos, pero eso no significa que se puedan mezclar los dos Santos”.

Manuel Garrido Vinen también es hijo de Obbatalá, el dueño de las cabezas. Lo tiene coronado hace ya once años. “En la época de la esclavitud, los negros, para salvar la religión yoruba, tuvieron que sincretizar los santos, porque no la podían practicar. Fue para salvarla, en aquella época, pero para nada tiene que ver los Orishas con los Santos católicos. No obstante, aquí yo la veo como una única religión, todo incluido, el paquete completo. Es con lo que nacimos. Ya nadie ve a Oshún separada de la Caridad del Cobre, aunque no tengan nada que ver. Así lo vemos en Cuba y lo hemos dado para la humanidad, pues son muchos los practicantes de la santería en cualquier parte del mundo”.

Para Julio César Quintana Laguna, el sincretismo es sólo recuerdo de otros tiempos. “Aunque no lo considero apropiado para llevarlo a la práctica , sí para hacerse entender por las personas no iniciadas en nuestros cultos. Es una manera más fácil de explicar los consejos, los ebboses, el tipo de astralidad o energía que pueda acompañar a la persona, por eso algunos dicen: ‘tu ángel de la guarda es la Caridad del Cobre’ cuando los sacerdotes yoruba entendemos que la Caridad del Cobre no es ángel de la guarda de ninguna persona, en este caso sería Oshún. Hay momentos históricos determinados en que se necesitan poner en práctica ciertas cosas. Para mí ya ese tiempo del sincretismo pasó, aunque no se puede negar que fue importante para el mantenimiento y la expansión de la religión. Pero al llevarlo a la práctica, sólo nos convertimos en eso que fueron nuestros ancestros, en esclavos de esa denominación religiosa que les trataron de imponer”.

Mezcla hermosa e irrepetible es nuestra Cuba. Escamotear sus aristas, sus rasgos ocultos, sus por qué, es separarnos de quienes somos y siempre seremos.

África en Cuba

Tiene su casa

Y en el altar

Culto, alabanza.

Africhiquita

Huele a melaza

A flor de caña

Cuba Santa.