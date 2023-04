Semilleros de futuro

Cuando nace la mañana en el campo cubano, cuando se alza el sol y comienzan a trinar los pájaros, cuando el olor a café recién colado se cuela por debajo del mosquitero, también están preparados el uniforme, la merienda y la mochila. Amanezca con Sol, nublado o con neblina, están listos los dos pares de zapaticos: unos para sortear el lodo o saltar de piedra en piedra en el río, otro para estar limpio y presentable en la escuela. Si hay fango, en brazos de la familia; si es muy lejos, sobre el lomo del caballo. Como sea, el pionero campesino va a la escuela. Y el maestro también.

En la provincia de Holguín, la educación primaria posee 1023 instituciones educativas, de ellas 832 son del sector rural, como le llaman los especialistas a las escuelas del campo y a esas aulas pequeñas, anexos muchas veces de centros un poco más grandes, donde coexisten pequeños de varios grados bajo la atención esmerada de un solo educador.

Unas 128 escuelitas se esconden en lo más intrincado del lomerío, y pertenecen al Plan Turquino. Banes tiene 59 aulas de ese tipo, donde se hace magia todos los días, donde el sacrificio se premia con guayabas maduras y los besos dulces reconfortan al maestro que ha cruzado varias veces un río para llegar hasta allí.

Yordanis Betancour González es el coordinador general de la territorial «Regino Guerrero», y sabe que la vida de los maestros rurales es una historia de sacrificio. «A mí me ha tocado fuerte. Vivo en el Chorrerón de los Berros, a cuatro kilómetros de la escuela, y llegar hasta allá cada día es un desafío. Es algo que se hace por satisfacción personal, no por un salario, si no por un compromiso de uno mismo. La familia se esfuerza y no tenemos problemas de asistencia, así que nosotros tampoco faltamos. Eso te hace sentirte feliz, realizado. Sí exige preparacion, exige dejar las horas de sueño y sentarse a planificar, a diseñar estrategias, a lograr las clases desarrolladoras».

En las aulas multígrado hay niños de diferentes grados de la enseñanza primaria. Los maestros se ven obligados a desarrollar varios planes de estudio y a organizar la jornada para brindar atención a todos, detectar las individualidades, repasar a los rezagados, mantener linda la escuela, atender el huerto, hacer el matutino, actualizar los murales…

A la escuela primaria territorial «Quintín Banderas» pertenece el aula anexa «Atanagildo Cagigal». Allí, la maestra Arelis Silva Perez atiende a pequeños de primero y segundo grado. «Claro que es difícil. A veces hay niños repitentes o evaluados de regular y se complejiza aún más. Pero buscamos alternativas. Nos apoyamos en las especialidades para que en un momento determinado trabajen con un grado y nosotros con el otro. Sin embargo, he tenido la experiencia de que al escuchar los contenidos del segundo grado, los niños de primero los van interiorizando y a veces hasta responden primero que los de segundo. Llevamos distintos programas a la vez y hay que buscar vías y soluciones. Se necesita más esfuerzo, más empeño y compromiso personal del maestro para llegar a cada niño», enfatiza, y su rostro se ilumina cuando evoca: «En la zona donde trabajo, el camino se pone intransitable cuando llueve. Mucho fango. Pero los niños no faltan. Van a caballo, con botas de goma, como sea. Nunca se falta a la escuela».

«En muchas comunidades rurales solo vemos como instituciones la tienda, el consultorio y la escuela», explica Miguel Leyva Fernández, jefe de la Educación Primaria a nivel provincial. «Hoy, la escuela primaria se convierte en esas comunidades en el centro más importante, pues no tiene solo la función de formar a los niños, sino también de interactuar con la comunidad, y hoy la mayoría de los habitantes de esas comunidades se sienten orgullosos de tener allí al maestro o la maestra, incluso en los lugares mas intrincados. Ese maestro se vuelve parte de la familia, educa con el ejemplo, con el sacrificio, y cuando la familia tienen un problemas se acerca al maestro a pedir ayuda. Actualmente tenemos escuelas que tienen de uno a cinco niños, y están funcionando porque los estudiantes viven muy lejos de las instituciones más grandes. Es una prioridad para Educación la atención a esas escuelas, por muy intrincadas que se encuentren, pero también tenemos la responsabilidad de preparar a esos maestros, por lo importante de su misión y por lo complejo de la labor que realizan», señala el directivo.

Parte de esa preparación lo constituyen los eventos del sector rural a sus diferentes niveles, donde los educadores intercambian experiencias y conocimientos que pueden ser útiles para otros profesionales en semejantes circunstancias. Animados con esa motivación llegaron los representantes de los municipios Antilla, Báguano y Rafael Freyre al seminternado «Héroes de Girón», de la ciudad de Banes, sede del evento provincial de las escuelas del Sector Rural.

«Este evento es también un estimulo para los maestros. Aquí exponen sus ideas, sus experiencias en las aulas multígrados», afirma Leyva Fernández. «Es un placer estar en Banes por los resultados obtenidos en la enseñanza de forma general. Se presentaron 12 trabajos que abordan estos temas. Los encuentros se realizarán también en los municipios de Urbano Noris y Moa, con características similares y teniendo como premisa elevar la calidad de la educación en esas instituciones educativas».

Cae la tarde y el maestro rural regresa a casa. Puede tener diferentes rostros, diferentes tamaños, diferentes credos, diferente el color del cabello. Pero el corazón late con igual fortaleza, con igual devoción, con igual ternura. Atrás queda una comunidad agradecida. Puede llamarse Los Berros, Boca de Samá o La Juba, pero todas reciben y devuelven magia. La magia que en Cuba produce la educación.