Una Casa donde el amor y la cultura nunca faltan

Sus ojos están llenos de ternura, dentro de ellos cabe toda la vida que han vivido. Años y años se acumulan detrás de esas pestañas; las manos callosas sirven para acomodar caras llenas de arrugas, cabellos canosos y sonrisas. Quién sabe cuánta sabiduría albergan los abuelitos de la Casa Alegrías de Vivir.

Ellos reciben habitualmente la visita de amigos que se dedican a hacer más felices sus días. La poesía, el cuento o la novela llegan ordenados de la mano de Youre Merino, poeta insigne de la ciudad y responsable de la manifestación de la literatura en la Casa de Cultura. La música puede tener varios nombres: los instructores de arte y promotores culturales, incluso los artistas profesionales, llegan hasta allí y los hacen bailar, aplaudir, sonreír y hasta reír a carcajadas. La danza puede estar protagonizada por una instructora que baila un baile contemporánea o una sabrosa rumba.

Pero el momento más especial es ese en el que llegan los niños y se convierten en el plato fuerte de la jornada. Entonces las sonrisas brillan más, porque no hay manera de estar más cerca los unos de los otros que cuando un niño se ve reflejado en la mirada de un anciano. Los dos extremos de la vida tienen entonces un encuentro breve, pero especial, del cual ambos salen fortalecidos.

Pero no son solo ellos los que llevan la alegría a la Casa. Las instituciones culturales banenses han hecho el pacto de no dejar solos a los abuelitos. El Museo Municipal, el Indocubano, la Galería de Artes, la biblioteca «Carlos Fernández» y la librería «José Martí» llegan con sus saberes, con su cariño, fomentando espacios para el aprendizaje, que no tiene edad y que siempre fomenta valores.

La mejor parte es el intercambio final, es escucharlos reír y debatir un cuento, es verlos bailar y aplaudir, es verlos volverse niños sin dejar de ser adultos. Una obra hermosa y sensible dedicada a poner la fe ahí, donde más es necesario.