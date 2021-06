Vilma, eterna

Hoy no es día de llorar, aunque ese día se lloró mucho. Hubo muchas lágrimas en rostros jóvenes y lozanos, goticas de sal que surcaron arrugas, que mojaron pañuelos, que fueron escondidas tras la aparente fortaleza de los hombres. Nadie estaba preparado para ver partir a Vilma. Andando el tiempo, he constatado que para la partida nadie se alista nunca. Todos quisieran que la muerte fuera cosa de otro tiempo, no del nuestro, que no tuviéramos que contar a los hijos y los nietos “¿sabes?, yo estuve allí cuando falleció Vilma, yo vi el dolor del pueblo, yo también lloré”. Nadie está listo para eso… o más bien, nadie quiere estar listo.

Sin embargo, hoy no es día para llorar, independientemente de que hay muchas personas que al hablar de ella aún muerden el dolor. Vilma no fue nunca mujer de llantos, y quizás ese sea el más grande de sus legados, el haber construido, modelado más bien, con sus propias manos, un nuevo tipo de mujer, una nueva manera de vivir, una nueva estirpe de cubanas. “Señorita de bien”, calzada y vestida de guerrillera, muchacha dulce con un arma en la mano, voz bien timbrada, hecha para el canto, bordando serena el futuro femenino, en las grandes cumbres, ante importantes estadistas, menuda y grácil como una paloma, con una sonrisa que escondía el acero. Mirando fija, de tú a tú, a la “tradición”, al “así se ha hecho siempre”, al “la mujer es para la casa”, al “eso es cosa de hombres”. No hay temor para Vilma. Sabe que lleva un mundo de niñas a la espalda, que en el mañana que ella sueña saldrán a caminar sin miedo, se encogerán de hombros, sobrevolarán las nubes, amarán libres, libres fundarán.







Por estar ahí, tan hondo, donde supo adentrarse, en el lugar profundo entre el alma y los huesos, por eso su partida, aunque duele, no es llanto, no es la cruel agonía, no es la desesperanza. Es la mañana clara, es la voz del arroyo, es la niña que nace sabiéndose perfecta, sabiéndose valiente, sabiéndose futuro. No hay llanto para Vilma. Sólo un hasta siempre.