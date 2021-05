¿Aníbal Sánchez abriría contra Cuba en Preolímpico de Béisbol?

El anuncio de que el ligamayorista Aníbal Sánchez lanzará para Venezuela en el cercano torneo clasificatorio de béisbol de las Américas despierta interés para Cuba.

La razón es simple: el elenco de la Isla debuta ante el representativo bolivariano el 31 de mayo a las 13 horas en The Ballpark of the Palm Beaches, en Florida, Estados Unidos.

Por supuesto, no hay anuncio aún sobre el primer abridor de los vinotintos, pero la federación venezolana ha confirmado y destacado la disponibilidad de Sánchez.

«Estoy muy feliz por la oportunidad», dijo el atleta al sitio web oficial de Fevebeisbol.

«Se ha hablado mucho de mí jugando para la selección nacional. Me estaba preparando para otra oportunidad a nivel de MLB. Pero también hay un momento en que quieres quedarte con tu familia. Durante este tiempo, recibí la oferta de Fevebeisbol y acepté», comentó quien participó con su país en el Clásico Mundial de Béisbol de 2013.

El diestro de 37 años de edad ha lanzado en 350 juegos en Grandes Ligas, de esos 327 como abridor. Sus servicios están repartidos entre los Marlins de Miami, Tigres de Detroit, Bravos de Atlanta y Nacionales de Washington. Lanzó un juego sin jit en su temporada como novato.

Supuestamente, Sánchez rechazó múltiples ofertas de la MLB antes de la temporada 2021.

Cuba y Venezuela aparecen en la llave B del evento floridano, junto a Canadá y Colombia.

Los dos primeros lugares del grupo avanzarán a la súper ronda en que se definirá el elenco clasificado y los dos que tendrán una nueva oportunidad en la lid clasificatoria global de Taipéi de China, en el propio mes de junio.

Cuba recortó este lunes a 32 su preselección, en medio de dudas por las lesiones de los internacionales Yurisbel Gracial y Ariel Martínez, quienes se desempeñan en Japón.

(Tomado de Cubasí)