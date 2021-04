El lenguaje de la solidaridad

A José Luis González Suárez y Danixa Ross Silva el destino les privó de hablar y escuchar. Viven en silencio. Para ellos no existen los sonidos, hasta los más insignificantes son indescifrables para estas personas.

Si bien es verdad que poseen una discapacidad auditiva e hipoacúsica, esto no les ha hecho sentir vulnerables. Forman una pareja hermosa. Son especiales, no por ser diferentes a los ojos de algunos individuos, sino porque ellos no se auto limitan ni permiten les pongan trabas. La condición de ambos no ha sido impedimento para que se realicen profesionalmente. Tienen también dos hijas que conviven con ellos.

José Luis y Danixa trabajan en el Taller para Discapacitados del territorio, donde elaboran varias producciones para el abastecimiento local, como cajas de cumpleaños, expedientes y tejidos. Esta familia fue beneficiada con la entrega de una casa por la compleja situación habitacional que poseían. El subdirector técnico de la Dirección Municipal de la Vivienda, Yosvany Reyes, asegura que esta vivienda formó parte del plan de inversión para el pasado año, pero por tardanzas en su ejecución y la falta de áridos y otros materiales para la construcción, “la empresa constructora de Umbrales fue la que asumió la ejecución total de esta vivienda.”

“Hicimos un amplio proceso de inversión en la misma; hoy lo que nos viene quedando son detalles en el sistema hidrosanitario, materiales con los que nos contábamos en el municipio, pero ya hoy los tenemos. Lo más importante para nosotros es culminar la obra con calidad y por eso nos hemos tardado un poco. La familia beneficiada siempre nos visita en la obra y están muy contentos con ella. Por la parte de la Asociación Nacional de Sordos (ANSOC), la presidenta de esta asociación en el municipio también se llega hasta la obra, junto a la intérprete, para evaluar la marcha del proceso de construcción. Vale destacar que la Empresa de Construcción Umbrales finalizó varias viviendas el año pasado con la máxima calidad posible, es una de las mejores empresas con que cuenta este municipio”.

Casa entrgada a matrimonio de personas discapacitadas de Banes. Fotos de la autora.

Por su parte, Magalys Blanco Remedios intérprete de la ANSOC, explica que siempre se ha apoyado a esta familia beneficiada con la entrega de una vivienda en torno a los servicios de interpretación de lenguaje de señas para que esta pareja pudiese comunicarse con los organismos implicados en este proceso, como lo son el Gobierno y Vivienda. “Nosotros los hemos acompañado en todos sus trámites, la ANSOC provincial conocía de este caso y se orientó que desde la Asociación en el municipio se le prestara especial atención a esta familia. A nuestros asociados los apoyan diferentes organismos y el Gobierno Municipal; sin ellos no hubiese sido posible todo esto”, refiere.

Igualmente agradecidos con el Estado cubano están José Luis y su familia. Gracias a la gestión de la ANSOC y al apoyo del Gobierno Municipal cuentan con una vivienda totalmente nueva que viene a ser parte de un sueño que hoy se cumple.

Por la parte de la ANSOC se debe resaltar que estuvieron al tanto de todo este proceso e hicieron todas las gestiones pertinentes para que a esta familia, por las condiciones en las que vivían, le otorgaran prioridad. Uno de los renglones económico sociales más vulnerables en los últimos años en Cuba es el de la vivienda. El fondo habitacional del municipio, dañado con anterioridad por problemas constructivos, de industria e ilegalidades en la construcción, es afectado también por los embates de fenómenos naturales diversos. Por ello, la máxima dirección del Gobierno le ha prestado especial atención a este tema.

Tan solo el pasado año se culminaron 80 viviendas por vía estatal y por esfuerzo propio, según informó el intendente municipal, Jorge Proenza González. Todo esto se logró a pesar de la difícil situación con la covid-19, lo que demuestra que el Estado Cubano encamina sus esfuerzos siempre a favorecer a los más necesitados.

Por Miledys Pérez Jiménez