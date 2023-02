Ese milagro cotidiano llamado amor

0 0

Se levantó con sumo cuidado, la miró y sonrió. Hoy no era un día cualquiera, sino uno muy especial en sus vidas. Fue hasta la cocina, coló el café, lo puso en la taza preferida de ella, la misma que utilizaba en las grandes ocasiones, sirvió el café, cogió la rosa que había cortado del jardín y fue hasta el cuarto. Se quedó mirándola, ya no tenia los encantos de su juventud, pero continuaba para él siendo la mujer más bella del mundo.

La llamo con pasión: «Amor, hoy es el día…». Ella despertó y le dijo con una sonrisa: «Si es 14 de febrero, nunca se te olvida…» Delicadamente, le dio su rosa, un beso y le pidió se levantara para ir al lugar donde todo comenzó.

Salieron a la calle, los vecinos les sonrieron y les desearon mucha salud y felicidades. Fueron hasta el parque cercano, al mismo banco de la primera vez. «Aquí me senté a esperarte», le dijo él. «Yo sabía que venías de la escuela y te esperé con tu rosa. Poco después escuché tu risa, venías con otras amigas de tu grupo, y aunque todas reían de alguna ocurrencia, yo solo te escuchaba a ti. Cuando me viste, le diste una excusa a tus amigas y te quedaste conmigo, yo te regalé la flor, y cuando te abracé, nuestros rostros se encontraron y nos besamos, fue algo casual». Ella lo interrumpe y le dice: «No fue casual, yo te besé, ya te quería intensamente…» y él agrega: «Yo también deseaba besarte y lo hice con pasión, esa que nunca me ha abandonado».

Fluyen los recuerdos. «¿Te acuerdas cuando nos cambiamos los nombres?», dice ella. «No me gustaba llamarte Leopoldo en público y te puse Lolo». «Y a mí no gustaba decirte Maricusa, y te puse Macu. Desde entonces hemos sido Lolo y Macu, en las buenas y las malas…».

Una lágrimas corre por la cara de ella. Él, con delicadeza, dice «No te pongas triste»; ella se recupera: «No lo puedo evitar, los extraño mucho, sus risas, y sobre todo los nietos con sus ocurrencias». «Yo también los extraño mucho», afirma él. «Pero no estemos tristes; hoy es nuestro día».

Se besan como la vez primera. Los que pasan por su lado sonríen al ver la escena. Se levantan y caminan de regreso al hogar. Él la coge de la mano y le dice: «¿Recuerdas que un día te dije que para que nunca tus ojos estén tristes tenía que amarte toda la vida…?» Ella lo mira y responde: «Desde que te conocí, mis ojos no han estado tristes…».

Mientras, en el audio de la plaza que ameniza la jornada se escucha a Pancho Céspedes cantar: «Nadie como tú con quien amanecer, y quiera mañana más que ayer».

(Por Fidel Troya García)

