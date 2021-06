«Pa´ que se vaya lo malo» con Cándido Fabré

“Pa´ que se vaya lo malo” es el nombre del próximo de disco que bajo el sello de la empresa de grabaciones y ediciones musicales (EGREM) presentará el carismático sonero cubano Cándido Fabré Fabré, anunció este miércoles a la prensa.

“Estoy contento con el resultado porque es un producto auténtico, que deseaba materializar hace mucho tiempo, y viene a darme por la vena del gusto porque es algo muy espiritual, una cuestión que Cándido no necesitaba, pero sí quería.”

Fabré refirió que el material está listo para la difusión, en un período complejo desde el punto de vista epidemiológico para la Mayor de las Antillas, por lo cual el disco debe presentarse mediante las redes sociales de Internet.

“El resultado es gracias al esfuerzo de todos los músicos de la Banda y la exigencia y responsabilidad que en el acabo asumió mi hijo Candito. Deseo que mis seguidores lo acojan con el cariño de siempre.”

Conocido como el Rey de la Improvisación, Fabré expuso su satisfacción porque el pueblo hace suyas las dos composiciones que escribió para este período: “Separa´o por un momento” y “Vamos que de esta salimos”, esta última una conga con un video clip, de amplia difusión en la televisión nacional y las redes sociales.

“Deseo mucho que pase la pesadilla de la Covid 19 para regresar a las tarimas, a los escenarios, una cuestión que demora demasiado. Mi mente sigue “atómica”, no para de crear.

Regresar como los bailadores quieren, yo sé que no es posible, quizá de aquí en lo adelante el nasobuco no falte a la tarima. Ya hice un tema que se llama “La fiesta del nasobuco” lo estoy grabando y pronto estará en la radio”.

¿Cómo será esta fiesta? “Bueno tendremos que buscar la manera, prepararnos bien porque si no, no vamos a bailar más nunca”, cerró el artista.

