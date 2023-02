Recibe oficialmente escritor Rubén Rodríguez Premio de la Crítica Literaria 2022

0 0

El escritor y periodista holguinero Rubén Rodríguez González recibió oficialmente el Premio de la Crítica Literaria 2022 por su cuaderno de cuentos “El año que nieve”, en la jornada de este 15 de febrero en el Aula Magna del Colegio de San Gerónimo, como parte del programa de la XXXI Feria Internacional del Libro de la Habana.

A nombre de los diez agasajados en esta jornada, el también Premio Nacional Alejo Carpentier en el apartado de Cuento ofreció un discurso en el acto donde adujo:

“Este premio me hace sentir terriblemente expuesto; pero feliz, tanto que asumí la propuesta de hablar en nombre de todos los premiados, y ya sobre la marcha, terminé diciéndome, próximo al alba de hoy, como aquel personaje de Almodóvar: ´¿qué he hecho yo para merecer esto?´. Y me respondí como otra de sus criaturas inolvidables: ´Uno es más auténtico, mientras más se parece a aquello que ha soñado sobre sí mismo´.

El jurado, integrado por los escritores Arturo Arango (presidente), Jesús David Curbelo, Israel Domínguez, Ricardo Alberto Pérez y el investigador y crítico literario Enmanuel Tornés, tras evaluar 76 propuestas, premió por unanimidad a “El año que nieve” –libro nacido bajo el sello de la Editorial Letras Cubanas con edición de Georgina Pérez Palmés- junto a otros tres cuadernos de los autores Dazra Novak, Carlos Celdrán y Leymen Pérez.

Por mayoría de votos del jurado también fueron reconocidos con el Premio de la Crítica Literaria 2022 textos de los escritores Ulises Rodríguez, Laura Ruiz Montes, Reinaldo Montero, Damaris Calderón, Norberto Codina y Víctor Fowler Calzada.

El Premio de la Crítica Literaria es entregado cada año por el Instituto Cubano del Libro y el Centro Cultural Dulce María Loynaz a los más relevantes libros de literatura y artes publicados al cierre de cada año editorial.

(Tomado de ¡ahora!)

