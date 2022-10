Read Time: 5 Minute, 26 Second

Su pasión por el deporte creció desde el intrincado barrio de Palmarito de Flores, donde tras los juegos de un niño fue encontrando la vocación por el mundo del béisbol.

Eddy García Borrego, licenciado en cultura física, profesor y una importante figura del béisbol en Flores y Banes, cuenta con una amplia trayectoria profesional. Su niñez, adolescencia y juventud fueron testigo de los primeros pasos por este mundo.

“Me crié en un barrio en el que se practicaba el béisbol, pero que no tenía profesores ni entrenadores que nos enseñaran a practicar este deporte. Al terminar mi sexto grado en Palmarito nos mudamos para el barrio de Flores, donde comienzo la práctica del béisbol. Ya en la secundaria jugaba, pero aún no alcanzaba resultados.”

“Estando en el Politécnico, con 15 años, voy a un campeonato municipal donde fui seleccionado para un provincial juvenil, porque no tuve la oportunidad de jugar otras categorías. Para ese mismo año participé en otro evento, también convocado por la provincia, y en esta ocasión fui captado para la academia provincial como receptor”.

Poco a poco la pasión de este pelotero fue ganando experiencias en el béisbol.

“En la Academia Provincial estuve nueve meses, donde aprendí la mayoría de las técnicas como receptor, y fue ahí donde me seleccionaron para participar en la primera categoría. Con 17 años ya me encontraba jugando en campeonatos de mayores donde tuve un buen desempeño y obtuve buenos resultados, los me llevaron incluso a preselecciones del equipo de Holguín.”

“Me dediqué a batear también, daba muy buenos batazos que decidían juegos. Fue a partir de aquí donde vinieron los resultados. Tuve tres preselecciones del equipo de Holguín. Hice una Liga de desarrollo, aunque no tuve la oportunidad de integrar el equipo grande. Pero ahí me mantuve en la Serie Provincial por 19 años, dándole resultados al municipio.”

En dos ocasiones obtuvimos dos primeros lugares en eventos provinciales en los que participé, también varios segundos y terceros lugares. Fueron campeonatos en los que aporté mis conocimientos, mi desempeño”.

Sus habilidades llegaron hasta las ligas de béisbol desarrolladas por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

“En este tiempo también jugaba en la liga de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Representé a la provincia en un campeonato nacional de la ANAP, donde el equipo de Flores salió victorioso con el primer lugar, un evento que se desarrolló en Artemisa”, cuenta el licenciado en cultura física García Borrego.

Su trabajo también se encuentra entrelazado con el equipo de pelota de la comunidad, el cual además representa a la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) de Carrera de Palmas. Al respecto el entrevistado refirió.

“Tengo una gran responsabilidad sobre el béisbol en mi comunidad, por lo que siempre apoyo, organizo y participo en los eventos. Dirijo los equipos del barrio, que también representan a la CPA. Estos están siempre entre los primeros lugares de la provincia.

La labor de Eddy García en las copas de béisbol de la ANAP es reconocida por parte de esta organización.

“Hace pocos años la ANAP me hizo un reconocimiento como el atleta con mayor participación en las copas que realizaban por esta organización dentro de la provincia, un reconocimiento que no me han hecho en mi organismo, y sin embargo la ANAP tuvo ese gesto en la inauguración del campeonato del 2019, algo por lo que estoy muy agradecido”.

Eddy García ha dedicada gran parte de su vida al béisbol y a transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

“Me hice licenciado luego de los 40 años. Tengo 56, pero me mantengo todavía activo, aún no estoy retirado. Sigo trabajando con el béisbol, enseñándole a los niños, principalmente. Todos los días busco talentos dentro del deporte, sus actitudes, habilidades y trabajo con ellos para que tengan resultados.”

“Ahora hay pocos niños, pero nos mantenemos trabajando principalmente con los de primero a sexto grado. Yo como profesor atiendo la categoría juvenil”.

La oportunidad de jugar con equipos internacionales también dotaron de conocimientos a este beisbolista.

“Jugando las series provinciales tuvimos dos topes internacionales. Un año jugamos contra la Costa Atlántica de Nicaragua, que vino a Banes cuando aún existía el central. Y otro año, estando en la preselección del equipo de Holguín, jugamos contra un equipo de Japón que vino a la provincia”.

Eddy también mostró sus habilidades en equipos y juegos de softbol.

“Tuve la posibilidad de participar en seis series nacionales de softbol como atleta y como entrenador, donde en dos ocasiones obtuve medalla de bronce, muestras de los resultados obtenidos en mi trayectoria profesional y los méritos que aporté tanto a mi provincia como a mi municipio”.

Sus años de experiencia les permiten valorar el trabajo con el béisbol en el municipio de Banes.

“En estos momentos se está viendo un mayor avance. Se observa un mejor accionar, pero creo que el municipio aún tiene que hacer más por el béisbol. La atención a este deporte no ha sido la mejor. Los organismo y organizaciones deben mostrar mayor interés, intencionar más acciones que ayuden a un mejor trabajo y a un mayor desenvolvimiento beisbolero municipal.”

“Hay que trabajar duro para hacer que el béisbol llame más la atención, a los jóvenes principalmente, para garantizar su permanencia. Ahora las tecnologías les roban prácticamente todo el tiempo a la juventud. Se inclinan por otras profesiones y se pierden muchos talentos con posibilidades de llegar a ser buenos peloteros. Creo que hay que hacer todo lo posible por rescatar a esos muchachos que tienen calidad”.

El béisbol para Eddy García Borrego es un complemento significativo en su vida. Al respecto comentó:

“El deporte, y el béisbol en particular, ha significado todo en mi vida, aparte de la familia, claro. Para mí es una fiesta. Mis domingos están destinados al béisbol. Además está el trabajo de todas las tardes con la preparación de los niños, enseñándolos. El deporte ha estado siempre presente en ni vida.”

“Mi reconocimiento más grande es pasar por la escuela y que cuando me vean me digan profe, me saluden, ese es uno de mis mejores logros, porque veo que mi trabajo ha surtido efecto. Poder ayudar a identificar un atleta también es un reconocimiento”.

Los años hacen que Eddy García Borrego se llene de orgullo al ver cómo cumplió los sueños de su infancia. Poder llevar sus conocimientos a las nuevas generaciones es ahora una tarea fundamental para él. Así ayudará a cumplir más sueños como los que comenzaron hace años en un intrincado barrio de Palmarito de Flores.