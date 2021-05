Crece en Banes atención a animales abandonados

Las acciones de infinito amor y buena voluntad que desarrolla el grupo “Adopción Animal Banes” continúan fortaleciéndose y cambiando el destino de los animales abandonados en este nororiental territorio.

La red, que se teje en el municipio a propósito de la lucha por el bienestar animal, aprieta sus nudos y suma integrantes comprometidos con esta causa. Cada semana la respuesta es mayor y se integran más personas para alimentar a los callejeros en la jornada del domingo. Aunque resulta muy complejo en medio de la actual crisis sacar recursos y destinarlos a estos fines, son varias las personas que logran contribuir con este fin, y con ello aliviar el hambre de los animales.

El grupo ya ha concretado algunas adopciones de animales de previamente abandonados. Foto de la autora.

Al menos dos perros abandonados, adultos y en muy delicada condición física, fueron acogidos por nuevas familias gracias a la gestión de los integrantes del grupo. Y aunque para muchos podrá parecer una cifra insignificante, no lo es, pues significa cambiar dos destinos que ya habían sido dictados y que hoy tienen una nueva oportunidad de vida.

El grupo ha posibilitado también, a través de sus medios personales, la atención veterinaria para callejeros y algunos domésticos carentes del cuidado apropiado. El seguimiento a sus enfermedades, en la medida de lo posible, es también objetivo del proyecto.

El seguimiento a las adopciones es una de las tareas del grupo “Adopción Animal Banes”. Foto de la autora.

Tristemente, la labor no logra llegar a los tenedores de animales productivos y de trabajo. A sus dueños les corresponde el cuidado de los mismos, aunque no siempre es el mejor. El grupo no tienen la posibilidad de acudir en su ayuda, solo la de apelar a la sensibilidad de estas personas.

Los accidentes por causa del inadecuado tratamiento a los caballos, por poner un ejemplo, quienes sufren caídas constantes por las gastadas herraduras o la pesada carga, son lamentables y desgarradores actos que suceden a diario en la vía pública sin prácticamente ninguna intervención. Por tanto, sería provechosa la alianza de las autoridades competentes con este grupo, que contribuye de manera desinteresada y enteramente comprometida, para ganar alguna de estas batallas.

Parte de los miembros del grupo “Adopción Animal Banes”. Foto de la autora.

Aupar el trabajo del proyectos “Adopción Animal Banes”, visibilizar sus esfuerzos por rescatar, adoptar y alimentar a los callejeros, no desde la simple acción, sino desde el amor y el respeto que profesan a esas criaturas en su accionar diario, es también un modo de aportar. Seamos entonces partícipes de un mejor modo de vida, y mejores personas dirigiendo la mirada hacia una realidad que nos afecta a todos.