El inmenso y joven corazón que a Banes se le pone

Poniéndole corazón a su profesión y a su gente, la brigada que lleva esta premisa por nombre y que encabeza el doctor Miguel Torres Morera ha llegado a las comunidades banenses para palpar de cerca las problemáticas que allí persisten con la covid-19.

Con la entrega de quienes la integran se logran resultados considerables. Así nos lo comunicó su principal representante, quien destaca en esta entrevista el trabajo de todos los involucrados en la brigada “A Banes ponle Corazón”.

“Tengo que resaltar la labor de estos muchachos, que son en su mayoría estudiantes de ciencias medicas, de todos años y de varias carreras, de enfermería, estomatología, de medicina, que es la masa fundamental; resaltar el paso al frente y la disposición enfrentando una tarea tan importante como es combatir la covid-19 en la verdadera Zona Roja que es hoy las viviendas, la transmisión comunitaria que actualmente existe en algunas aéreas del municipio, y ellos no han tenido miedo. Son dignos de admirar, de reconocer”, resaltó.

“Para mí es un orgullo y una satisfacción haberlos conocido y compartir trabajo con ellos, y sé que cuando se gradúen serán excelentes profesionales que van a saber enfrentar toda situación con mayor eficiencia. Van adquiriendo experiencia con el trabajo en el terreno, sin ellos no hay trabajo, sin ellos no hay Brigada y sin ellos no hay solución a la covid-19. Para ellos, el abrazo y la felicitación de mi parte. Ellos demuestran que la juventud no está perdida, sino que está en las calles, en las universidades luchando por el bienestar de nuestro pueblo. Yo también provengo de la sede Urselia Díaz Báez, de Banes, y estoy muy orgulloso de eso, sobre todo de sus profesores que hoy están voluntariamente involucrados en la labor de la Brigada”, comentó.

La más reciente acción de la Brigada tuvo lugar en el consejo popular de Retrete; allí, como en cada uno de los sitios de la Capital Arqueológica de Cuba donde han estado, el trabajo fue profundo. Según destacó su presidente, el doctor Miguel Torres Morera, el parte estadístico arrojó un total de 371 viviendas visitadas y se lograron pesquisar mil 136 pacientes, entre ellos 296 menores de 18 años, 598 entre 19 y 59 años y 242 mayores de 60 años.

“La pesquisa llevada a cabo en el área detectó además 43 sospechosos, tras 43 test realizados; de ellos, uno positivo, y un ingreso para mejor tratamiento. En el seguimiento se evaluaron 45 pacientes convalecientes y dos embarazadas, que estaban asintomáticas. En la zona de la Granja visitamos cuatro instituciones: una escuela, una farmacia, una tienda y el Circulo Social, donde encontramos dos pacientes sospechosos, pero sus test resultaron negativos; aún así, están aislados para su seguimiento. El trabajo fue bastante fructífero”.

“Sin ellos no hay brigada, sin ellos no hay soluciones”, así lo considera el doctor Miguel, para quien el trabajo de cada uno de los miembros de “A Banes ponle corazón” es de un valor innegable, pero para nosotros, que somos el pueblo, también lo es. Gracias por ponerle amor a esta batalla.