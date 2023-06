Infancia: sagrado tesoro

Como una de las mejores etapas en la vida de las personas, la magia que durante la niñez se vive es inigualable. Un tiempo de sueños e imaginación, donde debe predominar la alegría y las sonrisas. Preservar y defender los derechos de un período maravilloso como la niñez, más que una labor, es una necesidad. Y es precisamente este uno de los motivos por el que el primero de junio celebra el Día Internacional de la Infancia.

Son diversas las acciones que se dedican a los niños. Espacios que fomentan su vínculo social, su educación y se convierten en escenarios propios para esta etapa. Desde la localidad de Flores, varias tareas se encaminan a fomentar dichos escenarios. Un trabajo en conjunto que cumple un objetivo fundamental, defender la infancia.

Varias personas en esta comunidad se convierten en promotores del trabajo con los niños. Factores y agentes comunitarios que encaminan su labor a hacer de la infancia una bella etapa. El proyecto comunitario “Creciendo con Alegría”, que se desarrolla en esta zona, es muestra de ello. Una labor a la que se suman la escuela primaria “Eduardo Chibás”, de Flores, así como las formas productivas de la demarcación y demás entidades comunitarias.

El protagonismo de los niños en acciones, tareas y actividades en Flores es muestra de la importancia que se le conduce. La alegría de los pequeños, más que un resultado, es el mejor regalo que aviva el espíritu de esta comunidad.

No hay tristeza que la sonrisa de un niño no alivie, ni cansancio que la energía de la infancia no haga desaparecer. Luchemos por preservar una etapa tan maravillosa donde prevalece la magia y la imaginación.