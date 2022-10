Read Time: 1 Minute, 38 Second

Una nueva propuesta se suma a los espacios culturales de nuestro municipio de Banes con el proyecto del cabaret «Otra noche», acción que lleva a cabo la mipymes del mismo nombre, la cual promete un servicio de excelencia al público que pretenda pasar un buen rato en las instalaciones que antiguamente acogía al cine «Heredia», en esta ciudad de Banes.

El proyecto aún se encuentra en las acciones de remodelación, pero se prepara para la inauguración del local.

Sobre los detalles de la obra y las funciones de este centro luego de su apertura, Carlos Ruiz Áreas, encargado de la obra, comenta que el proyecto se encuentra bien avanzado. «Aunque las fechas de inauguración que hemos propuesto se han visto aplazadas a raíz de las circunstancias y el problema eléctrico, vamos por buen camino. Una vez comience el local, tenemos varias opciones para prestar los servicios. Pretendemos tener un vínculo con Cultura en el municipio».

Ruiz Áreas manifestó que en el local piensan tener ofertas para los niños, los jóvenes, las personas mayores. «Pretendemos tener variedades en las ofertas y los servicios que pensamos brindar, todo quedaría en dependencia de cómo se comporte la situación energética, que esperamos que se solucione».

Ante la pregunta de por qué no continuar con la función de un cine al estar carente el municipio de este servicio y sí construir un centro cultural, Ruiz Áreas expresó que al entrar en la plataforma no se autoriza a los privados a trabajar en base a lo que no está designado en esta. «Dicha plataforma tiene varios objetos sociales, pero dentro de estos no se encuentran, entre otros, los cines. No estamos autorizados los particulares a proyectar como cines», declaró.

Aunque no existe la confirmación de una fecha de apertura del local, el proyecto «Otra noche», ubicado en las cercanías del parque José Martí, promete propuestas culturales destinadas a todo público que se conviertan en un espacio más para el pueblo banense.