Promuevo, luego existo

Mariana Tamayo Ortiz conoce como pocos el trabajo de la promoción cultural. Sus años de experiencia destacan como su peculiar figura, delgada y pequeña, lo que en este caso no es sinónimo de fragilidad, sino todo lo contrario, está llena de entusiasmo, de ganas de crear, de descubrir y sacar todo el potencial cultural que tenga a la mano.

“Yo comienzo en la Casa de Cultura, de jovencita, y me incorporo al Movimiento de Artistas Aficionados en la manifestación de teatro. Ahí comienzo a trabajar como aficionada en el grupo de teatro de Alexander Aguilera, que se llamaba Horizonte; de esta manera comienza a llamarme la atención esta interrelación con el trabajo de la Casa de Cultura para también ser trabajadora como tal.”

“El trabajo del promotor cultural es muy lindo, donde promueves todo el talento que tienes disperso en las comunidades. Desafortunadamente, ya no es como antes, porque se perdieron aquellos festivales que se hacían por los diferentes organismos, por los sindicatos, eso se perdió, así se encontraban quiénes eran esas personas con talento que podían cantar, bailar, pero gracias a los promotores culturales esto se vuelve a activar. La promoción es un trabajo maravilloso”.

Mariana define la promoción cultural con la pasión de quien ama lo que hace. “Es una labor de mucho amor, porque es enriquecer el espíritu, es rescatar las tradiciones, es mantener vivas nuestras raíces. A veces tocas una puerta en una comunidad y piensas que ahí hay algo, y no lo puedes dejar anónimo. Y ese aficionado se siente conmovido, estimulado e importante. Y es que además yo he sido también aficionada. Hoy rogamos porque esta pandemia pase para seguir estrechando los lazos culturales, para seguir descubriendo talentos”.

Mariana comenzó su trabajo como promotora cultural en el consejo popular Reparto Silva. De su labor en esta y otras comunidades guarda anécdotas imborrables. “Segundo Mir era una persona a la que conocía de toda la vida; sin embargo, no sabía que cantaba, y yo lo rescaté, lo visité, vi su potencial, porque un promotor debe tener una apreciación de todas las manifestaciones. Cuando lo escuché supe que si un instructor trabajaba con él daba un buen artista aficionado. Hoy todo el mundo conoce a Segundo Mir.”

“Posteriormente me fui a atender al consejo popular Guardalavaca. Allí me encontré con un grupo de muchachos que hacían música, un dúo con una laptop que hacían música foránea. Yo sutilmente les pedí que se incorporaran al Movimiento de Artistas Aficionados para avalarlos y así, poco a poco, los ayudé a cambiar su repertorio, y terminaron hasta con El cuarto de Tula. Esos niños hoy son Conexión Latina, que han participado en carnavales y en otros eventos del municipio.”

“Por cuestiones de cercanía, y por mi edad, -¡sonríe!- ¡ya son 62 años…!, me trasladé al consejo popular de Betancourt. Aquí también tengo grandes expectativas y trabajo en un proyecto en el barrio Tres de Junio, un proyecto infantil integrador, y es maravilloso lo que estamos haciendo”.

Dentro del grueso de los promotores culturales en Banes, Mariana Tamayo Ortiz es la más longeva, un elemento que la hace más especial. “Con respecto a mi experiencia, solo puedo sentirme feliz, los apoyo a todos, mis compañeros son Técnico C, y yo B, por tanto los superviso siempre. Y fuerzas me sobran, porque aunque tengo mis años me siento muy juvenil, muy fresca, muy liviana, por eso es que continúo mi labor y pienso que no me fallen estas fuerzas y seguir unos cuántos años más”.

La promoción cultural tiene hoy grandes desafíos. Para Mariana Tamayo Ortiz en esta labor aún existe un elemento clave: el amor por la profesión, esa es la amalgama que falta muchas veces, trabajar con amor es la clave, como ella misma reconoce tras largos años de experiencia: “material humano no falta, lo que falta es amor y dedicación al trabajo, a la cultura, yo creo que con eso basta”.