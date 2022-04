Una vida frente al torno

Read Time: 4 Minute, 45 Second

Su labor lo relaciona con las matemáticas. No es profesor, al menos de academia, porque dispuesto está a enseñar lo que hace.

De su trabajo dependen las maquinarias. No es chofer, ni mecánico. Pero facilita estas labores y da solución a gran parte de sus problemas.

Trabaja con diversos materiales, cual escultor o ceramista, sin tener la condición de artista.

Crea, innova y busca soluciones, aún sin ser científico.

Se desenvuelve entre acero, piezas y complejas máquinas donde ve nacer a su esfuerzo, da formas a su empeño y hace crecer su trabajo.

“El tornero vive enamorado de su trabajo. Usted recupera una pieza y ver el valor que tiene. Normalmente cuesta mucho y usted la recuperó en poco tiempo. Hace que me sienta feliz conmigo mismo y con mi trabajo”.

Así se desempeña Jorge Luis Cruz Silva, tornero que labora en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) 26 de Julio, ubicada en Carrera de Palmas, en el consejo popular Flores-Cortadera.

“Mi función como tornero es la reparación y recuperación de las piezas y herramientas. Mantener calidad en mi trabajo debe ser bueno, si no las piezas no sirven o se deterioran. Debo saber centrar las piezas. Tiene que ser un centrado y una medición perfecta. Es la calidad de lo que hago. Si no se trabajamos con calidad no podemos hacer nada.”

“Eso yo lo estudié desde joven. En el tecnológico también me preparé. Pasé el ejército y al salir continué con la tornería. Fui para el central y luego comencé en la Cooperativa, hasta ahora. La llevo en la sangre, es el trabajo que se hacer”.

Jorge Luis crea utilidad, funcionamiento y da valor a lo que quizás yacía entre desechos.

“Nosotros cogemos piezas ociosas, le cambiamos la línea, principalmente los ejes que se hacen más cortos. Se le dan las medidas y se recuperan las piezas. Quedan nuevas, fundamentalmente los ejes. De uno eje ocioso se hace uno de carga.”

“De una pieza también podemos hacer otra, de un tornillo podemos hacer otro y de piezas ociosas podemos hacer infinidades de cosas. En eso consiste la recuperación y el ahorro, la rapidez y calidad del trabajo.”

“Hay que saber Matemática, todo lo que trabajamos llevan fórmulas. En el torno se trabaja con muchas. Cada pieza lleva una fórmula para su preparación. De ahí salen los grados y los minutos con los que se prepara la pieza. Existen tablas también para eso.”

El trabajo de tornería trae beneficios a la unidad donde se desarrolla. Diversas funciones y objetivos cumple esta labor.

“La importancia de mi trabajo es muy grande. El servicio de tornería que le presto a la Cooperativa permite que se ahorre, por ejemplo, una buena cantidad de dinero. Ya las piezas no se tienen que mandarse a hacer en otro lugar, algo que cuesta mucho. Y mi función como tornero es arreglar lo que esté en mi puesto de trabajo y toda la maquinaria que tenga problemas.”



“En el proceso de la Cooperativa yo reparo todas las maquinarias que hay en tiempo y forma. Con la mayor rapidez posible, para sacar el trabajo. Y en tiempo de zafra nos dedicamos a la reparación de roturas que pudieran existir. No tenemos ni hora ni día. Empezamos y trabajamos hasta que no se termine. Hay que sacarlas en tiempo y forma, porque mientras más rápido terminamos la rotura, más caña cortamos y producimos.

Su conocimiento lo llevó hasta talleres nacionales.

“Realicé una investigación en la CPA y los resultados los presenté en eventos municipales, provinciales y nacionales. Tuve la oportunidad de participar en un Fórum Nacional realizado en Güira de Melena, en la entonces provincia Habana (actual Mayabeque). El trabajo que presenté consistía en sustitución de pistones y bujes de bielas de T-40 a Yuchai. Es decir, adaptar las piezas de Yuchai para un T-40. Estos resultados se aplicaron a maquinarias de la cooperativa, a un T-40 y quedó perfecto, enseguida comenzó a trabajar, trajo ingresos a la CPA.”

“Las adaptaciones se pueden hacer con varios materiales, siempre y cuando puedan cumplir su función. Se trabaja con acero, bronces, hierro fundido, aluminio y así con distintos materiales”.

Una profesión de años deja ver grandes logros y resultados. Cruz Silva recuerda su preparación.

“Toda la vida me he dedicado a esto. Lo empecé con 21 años y tengo 62. Toda la vida he estado en este mundo. Primero en la industria azucarera, en el antiguo central de Nicaragua. Estuve 29 años en la industria azucarera. Se trabajaba mucho, día y noche. En tiempo de zafra era mucho el trabajo. Pero trabajaba con entusiasmo, cariño, buenos compañeros y amistades.”

“Incluso tuve la oportunidad de trabajar con compañeras que también eran torneras. Conmigo trabajaron dos torneras y dos taladristas. Muy buenas compañeras que sabían mucho de la tornería. En la medición eran exactas, precisas. Trabajábamos todos a la par.”

“Todo lo que va al torno debe limpiarse. Pero en este trabajo siempre se te pega el polvo, la grasa. Sin embargo, es un trabajo muy bonito e importante. Ojalá y los jóvenes se interesaran por aprender lo que hago. Yo estoy dispuesto a enseñar.”

“Siempre que se trabaje con amor, se aprende. Un tornero le puede dar utilidad a lo que ya no se utilizaba. Se innova. Porque un tornero tiene la oportunidad de innovar, crear, cambiar”.

Una labor que se realiza con amor y dedicación se recompensa con grandes resultados, los cuales complementan la vida laboral y personal de Jorge.

Sus acciones hablan por sí solas. La labor que desempeña va más allá de un trabajo, de una profesión. Es un creador que sabe llevar en alto el sentir de ser tornero.