A la solidaridad, Idelmir le pone corazón

La grandeza de un hombre no se mide por su estatura, sino por sus acciones, y como diría nuestro Héroe Nacional, José Martí, el verdadero deber esta allí, donde se es más útil. En estos tiempos difíciles, cuando la covid-19 nos pone a prueba, existen banenses que son ejemplo de entrega y dedicación, a los que la anterior frase martiana les viene como anillo al dedo. Gente de pueblo que sabe de solidaridad y altruismo, como Idelmir Hidalgo Cruz, transportista privado de Banes.

Apostar por la vida y el bienestar de muchos es su meta. “Mi carro es un ford 58, para manternerlo así he trabajado muy duro, me gusta que esté siempre en perfecto estado, porque además de que la labor que realizo con él forma parte de mi sustento al ser cuentapropista, me hace bien que este bueno y lindo.”

“Al estar la situación tan compleja en Banes, di mi disposición para trabajar unido a Salud Pública y dije que mi carro y mis manos están para lo que necesite el país, a mí se unieron cinco compañeros que dimos el paso al frente a esta tarea”.

La familia es un sostén fundamental para este banense, la cual le brinda su apoyo para realizar tan noble gesto. “Hablé con mi esposa sobre el tema y ella sonrió porque ya sospechaba mis ideas, sabemos que también correremos riesgos, pero nos cuidaremos bien y cumpliremos con todas las medidas. Estoy dispuesto a asumir lo que sea necesario, no solo como chofer, sino también como camillero o lo que haya que hacer.”

“Antes trabajaba con clientes tanto cubanos como de otras nacionalidades y lo hacía con la mayor satisfacción; ahora lo haré con mis vecinos, familiares, con los pobladores de este municipio que en tiempos difíciles nos sentimos hermanos”.

Idelmir confiesa sentirse feliz, y aún con la sonrisa escondida tras su nasobuco, su mirada denota su dicha porque así también le dará batalla al Sars-Cov-2. “Yo le dije a los compañeros que me llenaron el contrato que conmigo pueden contar para trasladar pacientes con covid-19, visitarlos, hacerles los PCR, transportar a los médicos para lo que me necesiten”.

Los hijos de esta país somos así, entendemos que la complejidad de la situación higiénico-epidemiológica del país demanda de acciones que se salgan de lo acostumbrado porque es en este instante cuando en lo cotidiano puede trascender el heroísmo.

“Ahora me siento mejor persona al brindar mi aporte y mi voluntad para ayudar a quienes me necesiten”, confiesa Idelmir.

Esta es la realidad de un cubano que pone a disposición de Patria lo que tiene para apoyar al sistema de Salud Pública, porque sabe que en este enfrentamiento a la mortal pandemia de la covid-19 a Cuba debemos ponerle corazón.