A la vida, en Banes, se le ponle vacuna y corazón

Compartimos la misma acera unas cuantas cuadras por las calles de Banes; ella caminaba un poco lento, sabía lo difícil que es andar en su estado, entonces rememoré mi imagen de hace seis años cuando guardaba dentro de mí mis dos semillitas que estaban a punto de germinar. Sabía que nos encontraríamos, por eso apresuré el paso para que todo estuviera listo a nuestro encuentro.

Exactamente a las 8:00 a.m. la doctora conversaba con ella y yo me uní en silencio, se volteó y sonrió dispuesta a ayudarme con mi labor. Su rostro denotaba seguridad y sobre todo alegría. “Tengo 36 semanas de gestación y recibir esta vacuna es una alivio porque me siento más protegida y mi bebé también”. Así me dijo Angélica Alonso Reyna, gestante perteneciente al área de salud Darío Calzadilla Angulo del municipio de Banes, quien recibió la primera dosis de la vacuna Abdala.

La tranquilidad, y sobre todo sentirse protegidas en un período donde la sensibilidad está a flor de piel, es motivo de satisfacción tanto para las futuras madres como para las que ya sienten el calor del abrazo de pequeñas manos. ” Tengo 24 semanas de embarazo, me siento muy feliz de recibir esta dosis porque soy asmática y tengo mucho riesgo si contrajera la covid-19; le agradezco a los científicos y a la Revolución por poner a nuestra disposición tanto Abdala como las otras vacunas”, manifestó la gestante Daiyenis Riverón.

Dianet Bauta, madre de un bebé de cuatro meses, refiere que se siente “más protegida y mi hijo también, porque él está lactando, y tiene contacto todo el tiempo conmigo, y es un tranquilidad saber que estaré más fuerte para poder cuidarlo mejor”.

“En este momento tengo 18 semanas de embarazo y es indescriptible la emoción y la alegría que tengo porque me inoculen esta primera dosis que fortalecerá mi organismo y no permitirá que tenga complicaciones graves provocadas por esta enfermedad”, comentó Laritza Cruz Leyva.

Más de 600 embarazadas y madres con hijos hasta seis meses y veintinueve días son partícipes de este proceso de inmunización con la primera dosis de Abdala en las cinco áreas de salud del territorio, vacuna, que es fruto del esfuerzo de nuestro país para preservar el bien más preciado: la vida.

La doctora Yusel Pérez Leyva, jefa del Grupo Básico de Trabajo (GBT) destaca sobre los preparativos del personal de salud para realizar la vacunación que la aceptación del pueblo banense ha sido muy buena con esta intervención al grupo de riesgo de embarazadas y puérperas. “Acompañadas por sus familiares, acudieron en horas de la mañana a nuestro vacunatorio, en el cual desde hace varios días comenzamos a desarrollar todo un proceso de organización en el que se realizó un listado con las personas a vacunar y por parte del GBT se realizaron varias acciones para supervisar que se cumpliera con lo establecido”.

“La atención a las embarazadas puérperas y lactantes es una de las prioridades del Programa de Atención Materna Infantil (PAMI); es por ello que la asistencia primaria de salud también fue protagonista de esta noble tarea, se planificó por consultorio las gestantes y madres que le correspondía esta vacuna y los criterios de inclusión o exclusión para la misma. Los médicos y enfermeras de la familia apoyaron esta tarea en las comunidades, hemos cumplido con todos los procedimientos y no ha existido ninguna reacción adversa, todas manifiestan sentirse bien atendidas y felices”, expresó la doctora Ailin Naranjo Lima, quien atiende este importante programa en esta área de salud.

Abdala se recibe con emoción y regocijo, pero sobre todo con mucho compromiso con esta misión en la que la entrega es la principal acompañante para enfrentar la covid-19 y nuestro personal de enfermería lo confirma en las palabras de la jefa de enfermeras, Anaelín Diéguez, quien señala que “para nosotras es un honor y una satisfacción ser parte de esta tarea de vacunar a las embarazadas y puérperas ya que estas son muy vulnerables en el caso de contraer este nuevo coronavirus y todas estamos comprometidas a dar lo mejor y que esta misión encomendada sea calificada de excelente”.

Cuando regresaba no pude acompañar a Angélica en su andar pausado por las calles de la ciudad, porque ella necesitaba esperar el tiempo establecido junto a otras mujeres, que como ella, cargan el futuro tanto en el vientre como en sus brazos y se sienten agradecidas porque son parte de la realidad que muestra que Cuba salva.