“Brindar atención médica me reconforta y hasta me cura el alma”

“La sensibilidad y el humanismo no debe faltarle a un médico de familia, porque nosotros estamos a disposición del pueblo todo el tiempo, no tenemos día de la semana libre, y mucho menos horas de descanso, porque los pacientes siempre pueden contar con nuestra labor”. Estas fueron las primeras palabras que me dijo el joven doctor Yadián Jiménez Batista, especialista en Medicina General Integral, quien trabaja en el consultorio #25 de la Granja de Retrete, en el municipio de Banes.

Este galeno bien sabe que para ser buen médico hay que primero ser buen ser humano, sentir como suyo el dolor ajeno, brindarle confianza y una buena atención a los pobladores de su comunidad. Sobre su labor desde la asistencia primaria de salud en una zona rural comentó que “trabajar en un consultorio es un reto porque muchas veces no tenemos los recursos disponibles para realizar nuestra función, pero buscamos alternativas y nos hacemos acompañar del esfuerzo diario y del amor que el pueblo merece. Cuando el consultorio está ubicado en una zona rural, el trabajo se multiplica y casi no tenemos vida propia, porque el médico es médico a cualquier hora y tenemos que atender no solo las dolencias de los comunitarios, si no que muchas veces hasta ayudamos en otras gestiones ajenas a la profesión, pero que también necesitan de nuestra ayuda y sensibilidad”.

El cumplimiento de los principales indicadores del Programa Materno Infantil (PAMI) juega un papel fundamental en el protagonismo que tienen los médicos en su quehacer diario. Sobre ello, dijo Yadian: “En estos momentos tengo entre la población varias embarazadas y lactantes, que son tanto de la zona de Retrete como de Ochoa, un lugar más distante. Estos pacientes reciben una atención especializada, con ellos trabajamos en las consultas diarias, en las visitas de terreno que se realizan en sus viviendas y en las interconsultas con los especialistas. Tratamos de brindarle confianza y apoyo para que su gestación llegue al feliz término del nacimiento. En el caso de los lactantes, conversamos mucho con las madres para que la crianza del niño sea adecuada y que este pueda crecer sano y saludable”.

El rescate de los principios fundacionales del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia es tarea de primer orden en el territorio, razón por la cual desde el pasado año 2022 se realizan varias acciones y de este importante tema el galeno añadió: “En la comunidad se efectuó la discusión del plan de medidas de la asistencia primaria y contamos con la participación de muchos pobladores y todos los integrantes del grupo comunitario. Estamos trabajando con los diferentes grupos etarios de la población, hemos vinculado a un profesor de Cultura Física y a el promotor cultural para trabajar directamente con los adultos mayores en un círculo de abuelos; también tenemos un círculo de adolescentes con los cuales se hacen varias actividades, principalmente charlas sobre el embarazo precoz y las enfermedades de trasmisión sexual”.

El cuidado y la atención priorizada a sectores de la población consideradas como vulnerables es otro de los objetivos de las jornadas de trabajo de este médico de familia. “En la comunidad tenemos a adultos mayores que viven solos, alcohólicos, discapacitados y madres con más de tres hijos; a estas personas se les visita, se le brinda apoyo psicológico, y en conjunto con el grupo comunitario, se trata de ayudar en todo lo necesario para que mejoren su calidad de vida”.

La asistencia primaria de salud atrapó al doctor Yadián Jiménez Batista para siempre. “Me gusta ejercer esta profesión de médico de familia, nosotros realmente nos convertimos en parte de la familia de nuestros pacientes, el amor por esta labor nos hace crecer, y muchas veces, aunque yo sea el que esté enfermo, no dejo de abrir las puertas del consultorio. Brindar atención médica me reconforta y hasta me cura el alma”.

