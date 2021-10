Con el ejemplo y el humanismo de Fidel

La joven banense Yusnavis Almaguer Rodríguez (en la foto inicial) nunca podrá olvidar el regalo que recibió en su cumpleaños, convirtiendo este día en un recuerdo para toda la vida: “Hoy recibo mi título como doctora, cuando estoy celebrando también mis 24 años, este es el mejor presente que podía obtener este día, fueron muchos años de estudio, es una alegría inmensa. Ser médico es lo mejor que me ha pasado, demanda de mucho sacrificio, pero a la vez te reconforta porque sabes que estás ayudando a salvar a tu pueblo y eso es algo que no tiene precio”, dijo emocionada la joven galeno.

Ella es una de los 114 egresados de la Filial de Ciencias Médicas “Urselia Díaz Báez”, que realizó su segunda graduación en el municipio de Banes. A esta alegría se suma también Ever Andrés González Domínguez, quien decidió seguir los pasos de su madre, la doctora Claribel Domínguez. “Hoy, al recibir mi Título de Oro como doctor, siento que una de mis principales metas se ha cumplido; sigo así también parte de mi historia familiar porque mi madre es una profesional de la salud, al igual que mi hermano. En la carrera nos enseñaron no solo los conocimientos para nuestro desempeño profesional, sino también cómo conjugar estos con la sensibilidad y el humanismo, y eso lo pondré en práctica desde mi primer día de trabajo porque los banenses en estos tiempos tan difíciles de covid-19 necesitan una atención especializada y humanista”, señaló Ever.

Ever Andrés González Domínguez. Fotos de la autora.

Nelmaris Velázquez Hidalgo, graduada más integral de esta promoción, comentó que “este es un día inolvidable, lo hemos esperado mucho y la graduación ha estado a la altura de este momento. Esta generación ya se sentía médico antes de recibir el título porque sin cuño ni firma, luego de realizar el examen final, ya estábamos trabajando en la Zona Roja, y esa primera experiencia nos hizo crecer, es por ello que agradecemos a nuestros profesores por guiarnos, y sobre todo, por la confianza depositada en nosotros”.

Raúl Hernández Pérez, recién graduado en la especialidad de Nefrología, expresó que “obtener el título representa la culminación de estudios, un día inolvidable para la familia, las amistades y para nosotros, pero ya nos sentíamos médicos desde mucho antes porque estábamos trabajando llevando salud a la población y apoyando al país y al municipio en el enfrentamiento a la covid-19″.

Adela Fernández, directora de la Filial de Ciencias Médicas de Banes, ratificó el compromiso de este Centro de Altos Estudios de continuar formando profesionales preparados y consagrados con la salud. “En esta graduación, 8 especialidades culminaron estudios y nos sentimos orgullosos porque estos estudiantes donaron sus vacaciones para dar el paso al frente en el enfrentamiento a la covid. En las zonas rojas y en la vacunación se han forjado como profesionales de la salud en la batalla contra el coronavirus. Hoy la familia recoge la cosecha de su sacrificio y desde el claustro de profesores admiramos a quienes hemos visto crecer”, manifestó la directiva.

Dedicada al Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, esta graduación incorpora al ejército de batas blancas a jóvenes con un profundo carácter humanista, demostrado así en sus acciones en la Zona Roja, cuando enfrentaron en primer línea esta mortal pandemia.

En lo adelante todo será más difícil, pero harán realidad la convicción de que el deber de los profesionales de salud está allí dónde se es más útil, en la lucha por la vida.

(Por Lilian Ferias Pérez)