Cuando la vida fluye como un río

Pequeño, suave y frágil son tus manos, miniaturas perfectas. Diminuta y ávida tu boca reclama la vida, gota a gota. Cada día que transcurre, es una victoria lograda, y así te sorprende la mañana aguardando una caricia anhelada…

La llegada del pequeño Yoe trajo sonrisas, dicha y una mezcla de sentimientos únicos que ya su joven madre, Yilena Zaldívar, experimentaba por tercera ocasión. “Este bebé es parte de mí, tenerlo en mis brazos es un motivo de alegría, este es mi tercer hijo y a él también lo voy a alimentar con la leche materna, pues esta le brinda todo lo que necesita para crecer sano y fuerte. Además, la experiencia con Orlandito y Angelo, mis otros dos tesoros, me mostró los beneficios que tiene”, me comenta Yilena.

Ese vínculo especial que existe entre la madre y su hijo recién nacido se fortalece desde ese momento especial en que el bebe comienza a lactar y allí reconoce el olor de quien le dio la vida. “Cuando lo vi y sus ojitos encontraron los míos, me estremecí toda, no existen palabras que describan ese instante, no dejó de llorar hasta que le di leche de mis senos, fue mágico saber que todo lo que necesitaba estaba dentro de mí. Al inicio dolió un poco, pero las especialistas en neonatología y las enfermeras me ayudaron, y ya después fue más fácil”, me dijo Maritza cuando le pregunté por su experiencia como madre primeriza que inicia con la lactancia.

Las vivencias de estas y otras madres pueden parecer parte de lo cotidiano después del parto, pero no es así, abrigar al infante en sus brazos y amamantarlo son minutos que quedan reservados para siempre como recuerdos maravillosos.

Lactancia materna en Banes. Fotos de la autora

La lactancia materna o natural provee al bebe de nutriente necesarios que garantizan su salud; por tal razón, las cinco Áreas de Salud del municipio de Banes se suman a las acciones que se realizan a nivel mundial en esta semana de la Lactancia Materna, que tiene como objetivo fomentar esta hermosa y sensible práctica.

Bajo el lema “Proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida”, la jornada es marco propicio para seguir recomendando, aún más en tiempos de covid-19, el cumplimiento de la alimentación infantil, el inicio después de la primera hora del nacimiento, la alimentación exclusiva por este método hasta los 6 meses de edad y su continuación junto con alimentos complementarios y seguros hasta los dos años de edad o más. Yanet Hernández, especialista en neonatología, refiere que desde el sector de la salud se trabaja para apoyar a las madres y a los bebés para que permanezcan juntos y practiquen el contacto piel con piel y el cuidado de “canguro”, independientemente que ellas o sus hijos tengan o no una infección por la covid -19 sospechosa, probable o confirmada. Es imprescindible que las familias cuiden de la salud tanto de los niños como de sus madres, porque ellos forman parte uno de los grupos más vulnerables si contraen esta enfermedad, que, con complicaciones, pueden llevar hasta un infeliz desenlace.

Proporcionar asesoramiento, apoyo psicosocial básico y práctico de alimentación a todas las mujeres embarazadas y madres con bebes y con niños pequeños son también tareas en las que están involucrados otros organismos y entidades del territorio. Acciones que se hacen realidad mediante donaciones entregadas a varias familias banenses. Ejemplo de ellos son las realizadas por el Sistema de la Agricultura, productores integrantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), como parte de la multisectorialidad y la atención directa al Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) que, como en todo nuestro país, constituye una prioridad.

Un bebé demanda de cuidados especiales, pero también del cariño infinito de mamá y papá; es por ello que la lactancia materna, como bien saben Yilena y Maritza, permite no solo tener a sus princesas y príncipes en sus brazos, sino que estos crezcan saludables y puedan ellas recibir esas caricias únicas que calman y reconfortan como nada en el mundo.