El beso de la Patria (II): Amor

Madre banense inmunizando a su hija. Fotos de la autora.

De manos de su propia madre recibió la primera dosis de la vacuna Abdala la estudiante del duodécimo grado, Milena Ramírez Gámez, del Instituto Preuniversitario urbano (IPU) “Juan George Soto Cuesta”, del municipio de Banes.

“Este es un día inolvidable para mí pues he esperado mucho para recibir la vacuna, estoy añorando regresar a la escuela y compartir con mis compañeros, hacer las pruebas de ingreso para realizar mi sueño de ser doctora. Que mi mamá me haya puesto esta vacuna es un motivo de alegría, me sentí doblemente protegida, porque sé que es muy buena enfermera, y sobre todo muy sacrificada, por eso quiero seguir sus pasos y ayudar a otros a preservar su vida”, confesó Milena.

Abrir el camino en tiempos de covid-19 para hacer realidad los sueños universitarios es el mejor regalo que le hizo la licenciada en enfermería Kirenia Gámez Mojena a su hija. “Sé cuánto significa este día para las familias banenses, que nuestros hijos estén protegidos es indispensable, esta pandemia nos ha marcado mucho, ha sido una etapa muy difícil para todos, los estudiantes hace muchos meses que nos asisten a la escuela y realmente a esta edad necesitan esa relación con los maestros y sus amigos. Vacunar a mi hija fue un momento maravilloso porque así también la estoy ayudando a que ella pueda cumplir su meta de estudiar una carrera de medicina y también seguir mis pasos”, reconoció orgullosa Kirenia.

En esta importante tarea recibió el fuerte abrazo entre dos importantes sectores: Salud Pública y Educación. Al respecto, Alejandro Concepción Hidalgo, funcionario del Sectorial Municipal de Educación, enfatizó que para los educadores “es un motivo de satisfacción brindar nuestro apoyo en este proceso; primero, porque tenemos la convicción de que estamos presente para cumplir con todas las tareas que se asignen por la Revolución; y segundo, porque estamos otra vez acompañando a nuestros estudiantes y sus familias en este momento tan importante cuando reciben su vacuna, lo que permite que estén más protegidos y después puedan volver con nosotros a las aulas y culminar el curso con su carrear universitaria”.

La realidad de cumplir sus sueños de futuras profesiones está hoy más cerca, así confesó Thalía, que añora ser doctora. “Este es un día inolvidable para mí, he esperado mucho este momento porque nuevamente iré a la escuela con mis compañeros a los que en esta etapa he extrañado mucho, y sobre todo, tendré la oportunidad de realizar las pruebas de ingreso para obtener la carrera de medicina. Ahora, cuando el coronavirus es tan fuerte, sé que los médicos en están en primera línea, salvando vidas”.

“Estudio la especialidad de Comercio en el politécnico “10 de Octubre”, recibir esta vacuna es un regalo de la Revolución que siempre ha pensado en darle a sus hijos lo mejor, en protegerlo sin costo alguno; por ello, cuando termine los estudios, voy a ser una buena profesional porque esta es la mejor manera de ser agradecidos”, comentó Yuriannis, otra de las estudiantes inmunizadas en Banes contra la covid-19.

Por su parte, Mariannis, otra alumna del duodécimo grado, dijo que tener en su hombro a Abdala “es una alegría porque es fruto del esfuerzo de muchos científicos que dedicaron horas del desvelo a que esta vacuna tuviera éxito, y especialmente porque sé que en estos tiempos de covid-19 no se le puede tener miedo a ser médico y voy a dar mi mejor esfuerzo en los exámenes para unirme al ejército de batas blancas que hoy luchan contra esta pandemia”.

Este proceso de vacunación con Abdala también recibió el abrigo de la familia de los educandos, las cuales, emocionadas, los acompañó todo el tiempo. “Estoy aquí desde temprano acompañando a mi hijo, que estudia en el politécnico, para que se pueda vacunar; todos en la casa estamos muy felices de que ya él pueda recibir Abdala porque sabemos que podrá regresar a estudiar y hacerse un hombre de bien”, comentó Mayra, madre de uno de los estudiantes vacunados.

Estudiantes, educadores y profesionales de la salud fueron protagonistas de del proceso de vacunación a los educandos de grados terminales del preuniversitario, la enseñanza técnica profesional y la formación pedagógica que tiene en cada dosis la fuerza de un país.