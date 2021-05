En línea con Luisa

“ETECSA, multiservicios Banes, le atiende Luisa, ¿en qué puedo ayudarle?”. Así inicia la jornada laboral de Luisa Katiuska Pérez Rodríguez, ejecutiva del Punto de Venta, especialista principal de la empresa de telecomunicaciones en el municipio de Banes, una profesional que se caracteriza por el amor y entrega a su profesión.

“Llevo 27 años trabajando de forma ininterrumpida en la empresa. Me desempeñé primero como operadora nacional, luego de oficial y cuando comenzó ETECSA pasé a la plaza de especialista en telemática; actualmente me desempeño como ejecutiva de Punto de Venta. La experiencia de trabajar en estos puestos me ha permitido realizar con mayor eficacia mi labor, tener un mayor conocimiento de la empresa y las comunicaciones, porque se necesita preparación, y, sobre todo, mucha vocación para realizar este trabajo, porque como todo oficio, implica una gran responsabilidad”.

El conocimiento de su labor no es suficiente; el ambiente laboral y el apoyo de la familia es fundamental. “Los años de labor nos han unido, todos los compañeros tenemos buenas relaciones humanas; a mi familia le agradezco su incondicionalidad, ellos siempre me han apoyado porque saben cuánto me gusta mi profesión”.

Fotos de la autora

La covid-19 es un nuevo reto, pero la labor de esta profesional no ha visto obstáculo en tiempos de pandemia. “Nos hemos mantenido trabajando, aún con este nuevo coronavirus, buscando alternativas, como horarios reducidos pero con gran afluencia de público, lo cual demandan un gran número de servicios, y tratamos de satisfacer sus solicitudes en el menor tiempo posible, cumpliendo con todas las medidas y requerimientos del Sistema de Salud”.

El trabajo cerca del pueblo le ha cambiado a Luisa la visión de muchas situaciones propias de la cotidianidad. “Cada una de estas tareas me ha permitido ser mejor, en lo profesional y lo personal, porque cuando trabajas por y para el pueblo, dejas atrás tus problemas para brindar un buen servicio y tratar con amabilidad a las personas, porque el buen trato también es parte de mi trabajo. En esta plaza realizo ventas al pueblo y hay que velar porque se cumpla con lo establecido; es mucha la responsabilidad, porque trabajamos con recursos, efectivo, y sobre todo, con usuarios que necesitan de una adecuada atención”.

La interrelación con la población banense permite que Luisa sea una de esas profesionales que se gana el cariño de su gente. “Esta labor hace que todos los días entregue lo mejor de mí, siempre le brindo a todos una sonrisa, aunque me sienta mal, porque somos la imagen de una empresa y tratamos de complacer a todos y que se sientan bien atendidos al recibir nuestros servicios”.

Acortar las distancias y permitir que el pueblo banense continúe en línea con el mundo son esas motivaciones que encuentra en cada jornada Luisa Katiuska Pérez Rodríguez para entregarse por entero a su profesión.