Fomentan en Banes uso de la medicina natural y tradicional

“En la sala de rehabilitación he recibido atención con medicina natural y me ha hecho mucho bien, me aliviado de mis enfermedades y estoy muy agradecida del trabajo de estos profesionales”, así me dijo Odalis, una banense que conoce las bondades de la medicina natural y tradicional, una práctica milenaria que en estos tiempos cobra mayor auge en el municipio de Banes como una eficaz alternativa ante el déficit de medicamentos. En la policlínica Cesar Fornet Fruto varios profesionales se dedican a esta labor que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del pueblo.

María Isabel Navarro Silva, licenciada en enfermería que atiende el Departamento de Medicina Natural y Tradicional en esta área de salud refirió que allí “aplicamos varias técnicas que son eficaces y permiten que el paciente se recupere en poco tiempo. Además, tenemos la ventaja de que no se necesitan muchos recursos para ponerlas en práctica, y en estos momentos de escases es muy importante hacer mucho con poco.”

“Aquí siempre hay flujo de pacientes, para nosotros es reconfortante y también motivo de satisfacción cuando vemos cómo, quien llegó a este servicio con un estado de salud desfavorable, se marcha con alivio o hasta sano”.

Estos procederes previenen y tratan varias enfermedades, así como establece un diagnóstico global. Valora, por tanto, no solo cómo se encuentran los males del cuerpo, también considera el estado anímico como parte del pronóstico. El doctor Roberto Mayo Ramírez, máster en Medicina Natural y Tradicional, contó sobre sus experiencias en esta sensible profesión que “aquí aplicamos muchos métodos aprobados por el Sistema Nacional de Salud, como acupuntura, ventosas, los masajes tradicionales y quiropaxia, entre otras.”

“Estas técnicas son muy ventajosas para los pacientes porque mejoran mucho, la medicina natural es casi milagrosa porque muchos vienen sin poder caminar y salen luego caminado. Periódicamente trabajamos con los médicos de la asistencia primaria de salud para que en los consultorios se apliquen también algunas técnicas. Nosotros, en esta policlínica, trabajamos también con un estrecho vínculo con el Cuerpo de Guardia pues llegan pacientes con situaciones de salud que muchas veces no resuelven con los medicamentos y aplicamos técnicas que les ayudan a restablecerse”.

La medicina natural y tradicional es una realidad presente en todo el mundo. Como su nombre indica, forma parte del patrimonio cultural de cada país y emplea prácticas que se han transmitido de una generación a otra desde centenares de años. En Cuba, se tiene presente no solo como una posibilidad para mejorar la salud, sino como la decisión correcta para fomentar una medicina en función de formar lo que ha dado en llamarse el hombre nuevo y los valores nuevos.