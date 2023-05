Humanismo y sensibilidad se visten de blanco

Los veo camino a su trabajo y en silencio he deseado que mis hijas me pregunten quiénes son y qué hacen para contarles de sus proezas diarias. Más que profesionales, son ángeles que velan por nuestro cuidado. La blancura de sus uniformes es sinónimo de la pureza de su profesión, una labor que no escatima esfuerzos porque tiene como misión salvar vidas.

Esos profesionales son las enfermeras y enfermeros, personas como todas, con problemas cotidianos, pero que se entregan en cuerpo y alma a su trabajo. Los podemos encontrar en los consultorios, siempre acompañados de las doctoras y los doctores en las visitas a las embarazadas, a los lactantes, a los adultos mayores, a los sectores más vulnerables. En las campañas de vacunación son protagonistas y en cada dosis regalan un poco de esa fuerza que le permite seguir adelante.

Son partícipes de la emoción y la alegría de traer al mundo una nueva vida y también de esos momentos en que se estrujan el corazón cuando una familia le dice adiós a un ser querido. Las enfermeras y los enfermeros son el soporte vital de un hospital, el apoyo de médicos y pacientes. Los que cumplen con los horarios de los medicamentos, los que inyectan con mano firme y hacen suturas, los que bañan y afeitan a quienes por su condición no pueden valerse, los que saben que el cariño también alivia los dolores.

Nadie les dijo que su labor sería fácil, que tendrían que enfrentarse a tiempos de pandemia y de escases de medicinas; nadie les avisó que verían casos muy difíciles que no olvidarían nunca, que tendrían que aferrarse a la esperanza y sostener la mano de un enfermo con tanta fuerza cuando los diagnósticos confirman que el final se acerca. Es por eso que cuando los vemos por la calle quiero que la nueva generación me pregunte quiénes son y qué hacen para responderle que ellos son imprescindibles, tienen cosidos con letras bien grandes en el corazón el humanismo y la sensibilidad, ellos son nuestras enfermeras y enfermeros.