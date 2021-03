La Angelita, una mini-industria con protagonismo femenino

Las manos de mujer ya dejaron hace mucho tiempo de solo coser, lavar y cocinar, ahora también acarician los frutos de la tierra y producen. En la mini-industria “La Angelita”, ubicada en el consejo popular de Los Ángeles, en el municipio de Banes, Rosalba Ramírez González, más conocida como Rosa, es ejemplo de ello.

“La jornada laboral aquí comienza temprano, porque siempre tenemos mucho qué hacer, y eso es lo que más me gusta de este trabajo, que no tenemos tiempo de quedarnos quietas. Aquí tenemos varias producciones, como encurtidos de pepino, de pimiento, pastas de ajo, puré de tomate combinado con ajo, ají y también hacemos aliños. Nos caracterizamos por la calidad, y no solo digo yo, sino que lo dicen nuestros clientes, y eso es lo mejor”.

Rosalba Ramírez González. Fotos de la autora.

En este lugar se trabaja como en una gran familia porque, además de que todos se conocen desde la infancia, tienen presente que toda obra, para que logre la aceptación, necesita de un engranaje perfecto. “Todos nos llevamos bien, siempre tratamos de que todo sea lo más correcto posible y nos ayudamos mucho entre todos. Somos 3 mujeres y 2 hombres, pero trabajamos en equipo y todo sale bien y rápido. Todavía nos falta mucho por lograr, por ejemplo, mejorar las condiciones del local de trabajo, así como otros detalles, pero pienso que poco a poco, y con los deseos que tenemos todos, vamos a hacer el sueño de esta mini-industria realidad. En cuanto al salario, estamos mucho mejor ahora, y eso también es una motivación para velar porque todo se haga tratando de ser más eficientes”, resalta Rosalba.

Una de las satisfacciones que hacen que se redoblen los esfuerzos para continuar con su labor es, según esta fémina, las vivencias de los clientes con estos productos en su cocina. “Quienes más utilizan estos productos son las mujeres, que somos las que estamos frente a la olla y el fogón y sabemos lo importante que son las especies y condimentos, por eso, cuando ellas mismas nos dicen que están buenos y que dan sabor, sabemos que es cierto; además, siempre tratamos de que nos den su opinión porque lo que queremos es alcanzar la calidad”.









Para hacer realidad los sueños de aliños y condimentos se deben tener presente el cumplimiento de varios requerimientos y medidas higiénicas. “La limpieza nos caracteriza, siempre cuidamos de que todo este brillante porque sabemos que de la higiene dependen muchas cosas, y más ahora con esto de la pandemia del coronavirus, nosotros tratamos de garantizarles al pueblo productos con calidad y en buen estado”, concluye Rosalba.

Toda obra que se hace con las manos y bajo la mirada tierna de una mujer se destaca entre las demás porque tiene presente cada detalle y, sobre todo, ese sello que nos distingue.