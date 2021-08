Los corazones de una era (I)

En tiempos de covi-19 la letra de una de las canciones de Silvio Rodríguez se convierte en una profecía hecha realidad, y es que esta era está pariendo corazones porque no puede más con el dolor. Es por ello que muchos acuden corriendo para que no caiga el porvenir, porque saben que en momentos difíciles no podemos quedarnos en el calor del sillón, es necesario ir al frente en primer línea, y así lo demuestran más de diez trasportistas privados banenses que se unieron a los equipos de respuesta rápida en la diferentes áreas de salud del municipio para el traslado de pacientes hasta los centros asistenciales.

Alaín Rodríguez Tamayo. Fotos de la autora.

Alaín Rodríguez Tamayo es de estos hombres que cada día crece en solidaridad. “Tengo un chevrolet de 1954, al conocer la situación que tiene el municipio con la covid-19 sentí que era mi deber dar el paso al frente para ayudar en lo que fuera necesario. Lo pensamos, conversamos con la familia y decidí ponerme en disposición de la Salud Pública. Empecé a partir del día dos de agosto, el trabajo ha sido intenso, hemos trasportado a técnicos de laboratorios que hacen PCR, así como a personal médico y pacientes confirmados hasta los hospitales y cuerpos de guardia. En el día son muchos los viajes, a veces terminamos a las dos o cinco de la madrugada, o trabajamos 24 horas y es todo el tiempo en movimiento. El primer día la impresión fue mucha y difícil, porque sentí temor, pero con el paso de los días y cumpliendo con todos los protocolos, los nervios van aplomando”, cuenta Alain.

Enrique Darién Betancourt Hernández

Las adversidades nos hacen crecer y dejar el calor del hogar para en cualquier calle o lugar ver salir el sol de la esperanza, así me dijo el joven Enrique Darién Betancourt Hernández, chofer de un jeep Willy. “El país nos necesita, estoy dispuesto a dar mi aporte desde el timón en este caso y con mis manos y mi carro, que es lo que tengo, porque así también contribuyo a mejorar la salud de los pacientes; es verdad que soy joven porque solo tengo 24 años, pero la juventud debe dar el ejemplo y este es nuestro momento de ser útiles”.

Preservar la vida es la idea que hermana a estos hombres, quienes están conscientes de las historia de heroísmo y solidaridad que cada día se escriben desde las pequeñas acciones como las suyas. “Soy padre de cuatro niños, y cuando pase el tiempo y me pregunten qué hiciste por el país, con orgullo les responderé que puse todo lo que tenía a disposición de la Patria y que enfrenté la covid-19 cuando en el municipio la situación más se complejizaba. En tiempos difíciles los seres humanos tenemos que demostrar solidaridad con nuestros semejantes, y eso es lo que hago. El significado más grande que tiene esta tarea es que siento que apoyo a la sociedad,” expresa Yosvanis Oria, propietario de un chevrolet 55.

Yosvanis Oria

Por vivir, se quema el cielo si es preciso, por cualquier hombre en el mundo, por cualquier casa o familia, y bien lo sabe Alberto Quevedo Cruz, que con ford failandt también brinda salud. “La vida es el bien más preciado, por eso estoy aquí, entregando todo de mí en cada jornada para ayudar a que las personas puedan conservarlas”.

Alberto Quevedo Cruz

Por su parte, Víctor Willian Quevedo Guerrero, técnico en trasporte, tráfico y licencia de la Unidad Estatal de Tráfico, refiere sobre el agradecimiento a estos trasportistas. “Se convocó en una reunión a estos compañeros y muchos dieron su disposición para cumplir con esta misión, a la que paulatinamente se sumarán más para trabajar en el servicio de salud como ambulancia. Ellos cumplen con todos los requerimientos establecidos para su protección y los carros están aptos para realizar esta función, se debe señalar que ellos están aquí de forma voluntaria y que su actitud es infinitamente altruista”.

La previsión de Silvio y su canción se hace realidad en la Cuba de hoy, donde la era pare corazones en los que la solidaridad está en las manos de personas como estas, que tras el timón hacen suyas las calles banenses para salvar el futuro y no dejar que decaiga el porvenir.