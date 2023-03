Los dulces frutos de raíces laboriosas

«El trabajo rehace en el alma las raíces», escribió nuestro Héroe Nacional, José Martí, para hacer alusión a cómo se crece cuando construimos y fundamos con el esfuerzo diario. El banense Pablo de Jesús Angulo Medina hace realidad cada jornada esta máxima martiana.

Este hombre humilde sabe que no es cuestión de milagro convertir lo sucio en oro, pues con perseverancia y el sudor de su frente transformó lo que una vez fue un macrovertedero en el consejo popular Centro Ciudad Sur, de esta ciudad de Banes, en una parcela que produce alimentos para su consumo familiar y para sus vecinos.

«Vivo aquí en los edificios que se conocen como Reforma Urbana, en la calle Torrenteras. Frente al mercado típico La Placita la basura parecía una montaña. Al inicio me miraron hasta un poco raro la gentedel barrio, pero después comprendieron su importancia, hablé con autoridades del Gobierno y me dieron permiso para que hiciera aquí una finquita. Después que limpié todo comencé a sembrar y he recogido el fruto de mi dedicación».

Trabajar con amor es el secreto de la felicidad de Pablo, que con su carisma le da cariños al surco y lleno de emoción habló orgulloso de sus producciones: «maíz, calabaza, yuca, boniato de todo esos cultivos he cosechado. Ahora tengo boniato, que se ha dado muy bueno. Estos productos son para el sustento, la vida está muy difícil y los precios bien caros, esta es una alternativa que he encontrado para aliviar la economía de mi hogar y la de mis vecinos, porque siempre comparto con ellos. Ahora un boniato para echarle a un potaje es un tesoro, y cuando nadie tenía en toda la ciudad nosotros disfrutábamos de esta vianda. Además, también apoyo con un poquito al círculo infantil La Edad de Oro, que queda cerca».

La fuerza del corazón y el empeño de cada jornada permitió cambiar el entorno de una comunidad que necesitaba una mirada diferente y Pablo de Jesús encontró en la agricultura la mejor forma de ser útil a la sociedad. «Mis abuelos fueron campesinos y trabajaban en el Corte de Samá, y ese deseo de cultivar la tierra viene en la sangre. Los vecinos están encantados con mi trabajo y agradecidos, porque ver como estaba este lugar, que los papeles y desperdicios estaban por donde quiera, y verlo ahora, la diferencia es grande, vaya es un Palacio de Agricultura lo que tengo aquí y estoy feliz. Además, si el hombre sirve, la tierra sirve, para mí no hay sábado ni domingo, no me siento tranquilo si no vengo y hago algo aquí, aunque sea arrancar una hierba mala. Estoy jubilado y tengo tiempo libre para dedicárselo a la siembra».

La Cuba de hoy vive momentos complejos y las hijas y los hijos de la Mayor de las Antillas buscan alternativas para salir adelante, sobre lo cual dice Pablo: «Aquí he encontrado una vía para apoyar a mi familia, pero también al barrio; me siento útil, estoy con mis manos y mi sudor apoyando a mi país, y ese sentimiento de ser cubano, y sobre todo de brindar lo que uno tiene y compartir con los demás, es lo mejor».

Este banense sabe de sacrificios y tiene presente el ideario del Apóstol, porque como dijo el Maestro: «entregados al trabajo, no hay manera de que la pena nos venza».