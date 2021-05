Madre… también de sus pacientes

Este Día de las Madres, Rodolfo Emilio Casa del Valle Pití no podrá regalarle el beso cariñoso a su mamá, la licenciada en enfermería María Eugenia Pití Roché, pues ella se encuentra en el Hospital Militar “Fermín Valdés Domínguez”, en la ciudad de Holguín, enfrentando la covid-19.

“Hace 30 años que trabajo en los servicios de enfermería, en la asistencia primaria de salud, lo que me ha permitido estar muy cerca del paciente y brindarle todo mi amor y conocimiento”, señala María Eugenia. “Me llamaron para cumplir esta misión en el Hospital Militar, es un trabajo duro que necesita de muchos cuidados para no contagiarnos; pensamos mucho en nosotros, pero también en la familia”, confiesa.

En esta ocasión, la covid-19 no le permitirá a María Eugenia estar junto a sus seres queridos. “Muy pocas veces en fechas como esta no estado cerca de mi hijo, pero no estoy triste, porque sé de la gratitud de mis pacientes; ahora ellos me necesitan y qué mejor regalo para una profesional de la salud que la sonrisa y el bienestar de aquellos a quienes cuidamos en nuestros servicios.”

“En este momento tenemos 24 pacientes en sala, todos estables, y es un motivo de satisfacción. Después de estar 14 días aquí iremos a un Centro de Aislamiento. Nosotros cumplimos con todas las medidas de bioseguridad, por eso espero que mi PCR sea negativo y regresar a casa para recibir todos esos abrazos de mi hijo”.

Cumplir con la sagrada labor de salvar vidas implica sacrificios y también humanismo, pero la tranquilidad llega al corazón cuando se sabe del apoyo de quienes desde casa piensan uno. “Estamos muy orgullosos de su labor, sé cuán importante es para mi esposa su trabajo y la dedicación y desvelo que le dedica. Este Día de las Madres le envío todo mi cariño para ella y a todas las profesionales que le acompañan”, refiere su esposo, Rodolfo Casa del Valle.

“Me siento realizada y feliz de ser enfermera, de cumplir con mi deber y estar presente para ayudar al país en la batalla contra esta enfermedad que hoy le cobra vidas a la humanidad”, dice María Eugenia.

La enfermería es una profesión de nobleza en la que el altruismo está presente porque quienes se dedican a esta labor saben que con una palabra de cariño también se alivia el dolor. Es por ello María Eugenia Piti Roche se siente madre de cada uno de sus pacientes.