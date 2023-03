Mujer, doctora y cubana

2 0

Existen mujeres, que como soles, iluminan la vida de quienes las rodean. La sensibilidad y el humanismo son parte de esa luz propia que les permiten brillar desde lo cotidiano, como es el caso de la doctora Ivelis Margarita Blanco Reyes, que desde el consultorio 16, perteneciente a la policlínica «César Fornet Frutos», de esta ciudad de Banes, irradia amor y profesionalidad.

«Cuando inicié mi vida laboral pasé dos años en el área rural y luego empecé a trabajar en este consultorio, siempre muy cerca de mi comunidad, aunque alternando el tiempo entre diplomados, maestría y la docencia, pero nunca he querido abandonar mi trabajo como médico de la familia».

En la asistencia primaria de salud cada jornada de trabajo es un reto, pero esta doctora recibe a diario el mejor premio a su esfuerzo, el agradecimiento y cariño de sus pacientes. «El trabajo es difícil, y aunque tengo un horario laboral, no tengo horario para atender a mis pacientes, siempre estoy a su disposición, no importa fecha, ni día de la semana. Mi vivienda es en el mismo consultorio, así que estoy presente y disponible todo el tiempo. Llevo 32 años de trabajo y he visto nacer niños que ya hoy son adultos, también le brindo atención médica a sus hijos, es una alegría para mí poder velar por la salud de tantas generaciones».

La familia es el principal apoyo de esta mujer que se desdobla en madre, esposa y médico, una profesión que le permite crecer en valores cada día. «Ser médico implica sacrificios, y sobre todo, dedicación por esa labor. Los problemas nuestros pasan a un segundo plano porque tenemos que apoyar y tratar de encontrar soluciones para los de los pacientes. Mi familia ha sido mi sostén, mis padres me ayudaron mucho, hasta que los perdí y mi esposo. Esos momentos fueron muy complejos, pero siempre estuve presente tanto para mi familia como para brindar atención médica a quienes me necesitaran.»

«Recuerdo que muchas veces cuando mi niña era pequeña, ella debía acompañarme al trabajo hasta que su papá pudiera cuidarla. Actualmente, mi hija siguió mis pasos y también es médico, ese es uno de los mejores premios que me ha dado la vida, y sobre todo la medicina».

Los méritos laborales de esta doctora del Programa del Médico y Enfermera de la Familia le permitieron recibir la distinción “Manuel Piti Fajardo” de manos de la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh, y sobre ello dijo emocionada esta profesional de la salud: «Nunca pensé que recibiría esta medalla de manos de una de las principales autoridades gubernamentales del país, fue un momento único que guardaré por siempre en mi memoria y corazón, me siento orgullosa, pues Inés es también mujer y para estar en el lugar que ocupa hoy, estoy segura que hay mucho esfuerzo y horas de desvelos lejos de sus seres queridos. Ella constituye un ejemplo para nosotras las cubanas».

La doctora Ivelis es una mujer sencilla, y sobre todo auténtica, que se siente feliz de ser hija de esta nación. «Ser mujer, médico y cubana es mi mayor alegría porque he realizado mis sueños profesionales y personales, he crecido en humanismo y cada día me siento satisfecha y realizada con la labor que realizo».

Las mujeres soles emanan una luz que se nutre del interior de su propia alma y tienen la dicha de compartirla con sus semejantes. Ellas demuestran cada día el cariño, la dedicación y la sensibilidad para hacer realidad el verdadero milagro de la vida.

