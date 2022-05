Salvando la esperanza

Read Time: 3 Minute, 53 Second

Esta es la historia de una futura madre que espera con añoranza el encuentro con su bebé. Ella es una adolescente, una edad en la que aún no se está completamente preparado para el reto que impone la maternidad; sin embargo, ya siente el amor por ese ser especial que hará sus días más cortos, sus ahorros más pequeños, pero su hogar más feliz.

“Mi nombre es Leidis Laura Almaguer Quiala tengo 17 años y estoy embarazada. La atención que he recibido ha sido muy buena del médico y la enfermera del consultorio en Esterito, que es donde vivo. Cuando supe que estaba embarazada me asusté mucho, pero después decidí tenerlo y estoy muy contenta por eso. Espero ese momento y hasta he soñado con mi niño. He recibido el apoyo de los especialistas que me han brindado cuidados, y sobre todo, cariño. No todo el mundo mira con buenos ojos a una embarazada tan joven como yo, pero desde que llegue aquí, al Hogar Materno, solo he recibido cuidados y mucho amor todos”.”

Leydi Laura, al igual que otras gestantes, reciben muy de cerca el acompañamiento de los profesionales de la salud que laboran en el Hogar Materno “Darío Calzadilla Angulo” del municipio de Banes, una institución de salud que también acoge también a pacientes de los municipios de Antilla y Báguanos. “Entre las principales patologías por las que las gestantes se ingresan aquí se encuentran las ganancias insuficientes de peso, pacientes con desnutrición materna, sospechas de restricción del crecimiento intrauterino, infecciones vaginales, también las enfermedades hipertensivas compensadas o las hipertensas crónicas compensadas, obesas para su estudio, los embarazos múltiples, así como embarazos en la adolescencia que presenten asociados otro tipo riesgo. Todas reciben una atención especializada y también todo nuestro cariño y apoyo, tanto así que la sentimos como parte de la familia, una gran familia que aquí tiene su hogar”, refirió la doctora Noemí Caballero Santo, especialista en Medicina General Integral y segunda opinión en Obstetricia.

En el Hogar se le brinda un cuidado especial a las embarazadas adolescentes, sobre ello Caballero Santo precisó: “El embarazo en la adolescencia es uno de los principales factores de riesgo que provocan la mortalidad, tanto materna como infantil, porque por su corta edad presentan mayor peligro al desarrollar una serie de enfermedades o procesos que pueden incluso provocar la muerte materna o fetal. Aquí, la vigilancia de estas pacientes es tarea de primer orden para todo el personal de salud, el examen es continuo, sistemático y personalizado”.”

Los bebés son la pequeña semilla de la vida, y cuando están listos, florecen para llenar de alegría el mundo, es por ello que en este centro se cuida con esmero a sus madres para que todo esté preparado para su bienvenida. “Aquí nos atienden muy bien, la comida es buena y también la limpieza. Cuando tenemos que hacernos análisis o nos tocan otros estudios, como los ultrasonidos en la policlínica o en el hospital provincial, nos llevan en la ambulancia y vamos acompañadas de los enfermeros. Las doctoras siempre están pendientes de nuestra salud y de la de nuestros bebés, los otros trabajadores de aquí nos ayudan y son muy amables”, comentó Anyela Yurima Monet Fernández, embarazada de 15 años.

Lograr que las adolescentes asuman una maternidad responsable es también parte esencial de la labor de quienes dedican sus jornadas al trabajo en el Hogar Materno. La licenciada en enfermería Diana Martínez Suárez dijo que “el ingreso en el Hogar se coordina, luego que se realiza esta coordinación, y la paciente llega aquí, recibe la bienvenida del personal de salud, se le miden los signos vitales, el peso y se lleva hasta su cama. Luego del examen físico que realizan los médicos y de las indicaciones de la patología por la cual se ingresa, se tienen presente la conducta a seguir con cada una de ellas. En el Hogar realizamos charlas educativas sobre el cuidado del embarazo, el parto, la importancia de la lactancia materna y la crianza de los hijos; para la realización de estas actividades contamos con el vínculo de otros sectores, como son Educación y Cultura, además de los especialistas en psicología que realizan visitas periódicas y consultas en el centro. La comunicación con estas pacientes es vital para lograr que estas comprendan la necesidad de la vigilancia que demandan”.”

No existe mayor regalo que la vida, y en el Hogar Materno “Darío Calzadilla Angulo”, de Banes, se cuidan celosamente a aquellas jóvenes madres que serán el primer amor de quienes se convertirán en su universo entero, porque aquí se tiene presente el precepto martiano de que los niños son la esperanza del mundo.