Un año de lucha por la vida

“El mundo se me fue abajo, la noticia de la confirmación de que tenía esta enfermedad me la dijeron a las dos de la madrugada, y en ese momento pensé que me podía morir”. Así refiere la licenciada en enfermería Clara Marta Aguilera Pavón, quien se contagió con la covid-19 hace ya un año al atender a un paciente con síntomas, que resultó ser el primer caso diagnosticado en este municipio de Banes.

Doce meses atrás, en la Capital Arqueológica de Cuba solo pensábamos en las preocupaciones del día a día y no creíamos que todo podía empeorar; entonces apareció el nuevo coronavirus con su primer caso confirmado, el cubano residente en España, Guillermo Aguilar Montero, y la vida de todos dio un giro de 180 grados.

Mabel Pérez Ramos, sobrina de Guillermo, al narrar aquel suceso, comentó que su tío venía de una ciudad de riesgo pero que en la casa “pensábamos que no, que él no tenía nada, pero realmente no fue así, cuando nos dieron la noticia nosotros nos atemorizamos pues podía estar contagiada la familia entera. En ese mismo momento vinieron a aislarnos y estuvimos en el centro de aislamiento de Los Tamarindos, en Holguín, hasta que llegó el resultado del PCR y fue negativo para todos, una gran alegría para la familia”.

Por su parte, Mirtha Montero Cañabate, madre del paciente cero de Banes, manifestó, con voz que aún deja traslucir el miedo, que “me puse como loca cuando me dieron la noticia de que mi hijo estaba enfermo con la covid; él llego bien, pero cuando me dijeron lo de la enfermedad, eso fue terrible para mí, fue lo más terrible de la vida, pero ahora me siento dichosa de saber que todo salió bien y le agradezco a la Salud Pública Cubana por eso”.

Clara Marta Aguilera Pavón, enfermera banense y segunda paciente diagnosticada con la covid-19 en el territorio. Foto: Raúl Oliva.

“El mundo se me fue abajo, la noticia de la confirmación de que tenía esta enfermedad me la dijeron a las dos de la madrugada, y en ese momento pensé que me podía morir”. Así refiere la licenciada en enfermería Clara Marta Aguilera, quien se contagió con la covid-19 al atender a Guillermo. Ella es enfermera del consultorio 25 de Torrenteras, donde atendió a este paciente y se contagio con esta enfermedad. “Fui la segunda paciente contagiada con la covid-19 en Banes; después de eso aprendí a valorar cada detalle de la vida, a ser más responsable, más humana y, sobre todo, me he dado a la tarea de que la población entienda que esta enfermedad mata y deja muchas secuelas. Cuando estuve aislada no pude estar en el cumpleaños de mi hijo, y eso fue muy triste para mí porque pensé muchas cosas, pero gracias al cuidado que recibí en el Hospital Militar hoy estoy aquí. Continúo trabajando en el consultorio y siempre tengo presente que la prevención es nuestra mejor vacuna”.

Esta pandemia que hoy afecta al mundo ha cambiado modos y estilos de vida, señala el doctor Nelson Santisteban Rosa, director de Salud Pública en el municipio de Banes. “Fueron momentos muy difíciles y complejos porque tuvimos el gran reto de enfrentarnos a una enfermedad nueva de la que sabíamos muy poco. Teníamos miedo de lo que pasaría con el pueblo y también de lo que pasaría con nosotros, que tuvimos la inmensa responsabilidad de estar allí, atendiendo los primeros casos y controles de focos. Muchos de nosotros no íbamos a la casa porque trabajábamos largas horas; este nuevo coronavirus nos cambió la vida a todos”.

“Hoy, un año después, es un momento distinto, todos sabemos cómo tratar y conducir esta enfermedad y el pueblo sabe lo que tiene que hacer y el sistema de salud está más fortalecido”, concluyó el directivo.

Hace un año que el pueblo banense no pensaba en nasobucos o filtros sanitarios, traíamos a cuestas solo los problemas cotidianos; ahora, con la llegada de la covid-19, se transformó todo y nosotros también cambiamos: aprendimos a convivir ella, y, especialmente, a defender el bien más preciado, la vida.