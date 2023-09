Un hombre de tiempo

Punta de Lucrecia es una apartada zona de la geografía banense, mayormente conocida por el faro allí enclavado; sin embargo, existe otro elemento que también la distingue, se trata de una estación meteorológica que realiza una misión muy importante la observación del clima.

Al igual que la de torrero, la labor del observador meteorológico es muy solitaria y llena de sacrificios personales. Osmanis Velázquez, jefe de esta estación meteorológica, conoce muy bien de estas cuestiones: «Aquí un día de trabajo implica mucha responsabilidad. Trabajamos seis compañeros, cuatro observadores, un observador revisor y el jefe de la estación. Los turnos de trabajo necesitan de 16 observaciones, 8 reales y 8 previas, en las últimas se evalúan la calidad de la técnicas y las reales demandan de mucha precisión porque se evalúan varias variables meteorológicas, como humedad relativa, presión atmosférica, fuerza del viento, las precipitaciones y otras».

Esta es una labor de gran importancia y bien lo sabe este banense. «La génesis del parte meteorológico que hace el Instituto Nacional de Meteorología viene de las estaciones meteorológicas, de ahí que es vital de hacerlo con exactitud y que el margen de error sea el mismo. En la estación contamos con un barómetro de mercurio para medir la presión atmosférica, este es vital, así como el barógrafo que registra presión y otros que permiten analizar otras variables».

Anécdotas le llueven a Osmanis Velázquez sobre su trabajo, el cual no siempre es reconocido como merece. «He estado presente en tres huracanes que han pasado por la localidad, pero fue inolvidable cuando el huracán Ike entró exactamente por aquí, por Punta Lucrecia. Ese día, a las 12:00 pm, todo el equipamiento de la estación y todos los trabajadores fueron evacuados, pero el tiempo realmente comenzó a cambiar, nunca había visto algo así. Cuando el huracán Sandy también estuvimos aquí presente haciendo todas las observaciones hasta el final, ninguno se fue para su casa, sabíamos la importancia de esa información. Luego, cuando el huracán Irma, hicimos también nuestro trabajo, pero se nos orientó la evacuación porque se esperaban penetraciones del mar y gran oleaje».

Cada experiencia en esta importante profesión se atesora en los recuerdos y este hombre sencillo y carísmatico se siente feliz de realizar esa labor. «Ya llevo más de 20 años en esta estación, le he dedicado parte de mi vida, estamos lejos de la familia, el trabajo aquí no es muy fácil, estamos a 14 kilómetros del poblado más cercano, pero me gusta, siento vocación por lo que hago y me siento realizado, tanto en lo profesional como en lo personal».

El trabajo de Osmanis Velázquez está hecho de tiempo y soledad, pero sus resultados nos ayudan a estar mejor preparados y más seguros cuando miramos hacia las nubes.