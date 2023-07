Yaima y la fuente de luz

«Las mujeres no le tenemos miedo a nada, por eso decidí hacer este oficio», me dijo Yaima Ramos Palacios, única mujer en el municipio de Banes que se dedica al llenado de fosforeras, una labor que demanda de precisión y cuidado.

«Mi esposo me enseñó este trabajo, él es zapatero, pero conocía cómo se hacía, yo nunca lo había hecho. Primero comencé a llenar fosforeras en la casa, mis clientes eran los vecinos del barrio; pero después que tuve mayor práctica decidí poner mi mesa aquí, en la Avenida de Cárdenas, cerca de la Librería, y ahora ya casi ha pasado todo Banes por aquí», refirió esta mujer sencilla y carismática.

La vida golpea fuerte y pone a prueba; sin embargo, estos momentos difíciles son los que fortalecen. Yaima, con voz pausada, contó cuál fue su motivación para iniciar esta útil labor. «Cuando mi suegra se enfermó teníamos que ir a Holguín a las consultas varias veces. La situación está difícil y quería ayudar a mi familia. En uno de esos viajes al hospital vimos a un muchacho, muy joven, casi un niño, haciendo este trabajo, y mi esposo y yo hablamos de cómo honestamente él buscaba su sustento y entonces le dije que me enseñara, que yo podía hacer ese trabajo y que lo haría bien. Después que la madre de mi marido falleció, él me dió su apoyo y a su lado aprendí más sobre cómo realizar esta labor. Ya tengo habilidad y lo hago rápido y bien».

Este oficio tiene su encanto, según asegura Yaima con una gran sonrisa. «A mí me encanta lo que hago, me siento satisfecha. Antes trabajé en la Vivienda, ya tengo experiencia de tratar al pueblo, pero la interacción en este oficio es diferente. Cuando las personas vienen conversan mientras trabajo, muchas veces me cuentan hasta sus problemas y yo les ayudo a buscar soluciones, aquí uno conoce a mucha gente de todas partes y es una experiencia linda. Además, yo siempre le digo a quienes vienen a mi puesto que aquí se atiende con o sin dinero, cuando usted no tenga con que pagar no se preocupe, pero no sé quede sin encender luz en su vida».

Cuando le pregunté cuál era la clave para su negocio, porque ya tenía una larga fila de clientes, respondió que «no hay fórmula ni estrategia, al menos no para mí. Lo mejor es el buen trato y el trabajo bien hecho. Si haces bien y con calidad tu labor, y además eres amable con la población, logras todo lo que te propongas. Me siento útil y eso me reconforta, me impulsa a esforzarme y trabajar con eficiencia».

Yaima Ramos Palacio, única banense que llena fosforeras. Fotos de la autora.

El oficio de Yaima Ramos Palacio, única banense que llena fosforeras, demuestra que cuando una mujer se afirma no hay nada imposible.