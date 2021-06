Animales superiores

Nos consideramos los seres más inteligentes del universo. La vida es bastísima, diversa y aún desconocida en su mayor extensión. Nos creemos los exponentes más representativos, pero no entendemos el decir de otras especies. Solo imaginamos sonidos de alegría o agonía.

Las hormigas y abejas no se obstaculizan entre sí, al contrario, se ayudan, sin voces de mando ni intimidaciones. Esos seres no traicionan ni se ponen zancadillas. El bien es común. Así de simple. Aportan satisfechas.

Los pobres e incomprendidos cuadrúpedos y algunos bípedos o de mayor cantidad de patas captan señales de temblores, volcanes y huracanes antes que los humanos. ¡Asombroso!.

Con esto y miles de ejemplos más gritamos con beneplácito, y creyéndolo aún, que somos superiores.

Tal vez ello provenga por la manera en que nuestra especie domina al resto. Tal vez por la crueldad de unos y la sumisión de otros en un proceso de sometimiento.

Golpizas, hierros candentes en la piel, patadas, encierros y castigos que llevan desde el hambre hasta la sed. Esas son las relaciones que predominan en la frontera entre humanos y el reino animal.

Si nosotros descodificáramos aquel variado lenguaje, cuántas cosas escucharíamos, aunque tal vez sean menos animales y no emitan improperios, ni insultos y mucho menos venganzas.

Perros dentro de un saco con una piedra dentro lanzados a una fuente de agua, ranas quemadas o despedazadas solo porque saltan como pelotas y son frías como el hielo. Eso no es peligro. Bestias que después de caer reciben un castigo mayor. Pareciese que hay amor en esta especie donde, hablando el mismo idioma, muchas veces no nos entendemos o no queremos entendernos.

Ojalá que más por sensibilidad que por leyes, los seres humanos seamos capaces de sentir amor por todo ser vivo. Ellos también son parte del mundo, y merecen el respectivo respeto. Eso sí nos hará superiores.