Comprometidos sindicatos banenses con el aporte al desarrollo del país

La clase obrera del municipio de Banes tiene ante sí enormes retos; sin embargo, las metas pueden resumirse en un solo objetivo, que es la producción de bienes y servicios, independientemente del sector al cual respondan.

Errores, retos y compromisos fueron temas de los debates en pos de trazarse un 2023 más promisorio en la reunión de balance del trabajo correspondiente al pasado año, que se desarrolló recientemente en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en esta localidad.

En el encuentro estaba una representación de los sindicatos, los cuales expresaron su compromiso social y también individual. Los comerciantes hoy son señalados por la necesidad de incrementar ofertas y encontrar precios más asequibles a la mayoría de la población.

Yarenis Vargas, secretaria de ese gremio en el territorio, fue precisa y elocuente cuando dijo que “las unidades mayoristas y suministradoras se convirtieron en compradoras y vendedoras. ¿Qué significa esto? Que nuestros comerciantes hoy dependen de la autogestión”.

Más adelante señaló que “el tema ha sido analizado en asambleas de afiliados, intercambios con los trabajadores en la base, con administrativos. Pero esta tarea se ha interiorizado en que no es solo de los trabajadores, es de todos, si el trabajador no genera un ingreso, no cobra”.

El tema es una arista de los nuevos tiempos y del cambio de mentalidad que urge en la economía cubana actual. Ya hay ejemplos de funcionalidad y respuestas positivas, como el restaurante Mar Azul, de Macabí, y el motel «Oasis», los que ya tienen presentados los expedientes de colectivos modelos. “Es momento de avanzar”, alegó la líder sindicalista.

Carlos Suárez, miembro del secretariado provincial de la CTC, al referirse a los trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, dio su punto de vista con seguridad: “Los empleadores deben rendir cuenta para evaluar cómo marchan las tareas. La circulación mercantil es un tema clave, hay que lograr que se creen iniciativas por los colectivos laborales; hay quien habla de limitaciones de recursos, sin embargo, hay otros colectivos que con ellas, cumplen”.

Semejante iniciativa la expresó Juan Ramón Parra, representante del sindicato de los agropecuarios. “Sembramos bastante frijol; aparte de la sequía, esta era una de las zonas más productoras del grano; los precios afectan, faltan productos, pero hay alternativas con producciones cooperadas, no estamos satisfechos, pero hemos tenido avances. Llegamos con donaciones a Salud Pública, a sectores necesitados y sensibles como el Hogar de Ancianos o a infantes. Hace mucho que no llueve, pensamos recuperar el polo agrícola de Godínez, intencionamos la papa con resultados magníficos, con magníficos rendimientos, pensamos sembrar 10 hectáreas”.

El Primero de Mayo no pudo faltar en el balance de la Central de Trabajadores de Cuba en Banes. Yohansi Rodríguez, secretario general de los sindicatos banenses, convocó desde allí a los trabajadores, a sus familiares y a todo el pueblo. “El Primero de Mayo es un día de fiesta y victorias, eso es cultura y motivación, no faltaremos”.