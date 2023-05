Con la frescura del primer día

Las Salas de Rehabilitación cumplen 20 años de fundadas este 22 de mayo. El municipio de Banes tiene de esas instituciones en los consejos populares de Los Ángeles, Cañadón y las dos de zona urbana. La de Cañadón puede decirse que es de referencia. Calidad en los servicios, personal conocedor de técnicas y tratamientos, y sobre todo amor. Es tal el compromiso que hasta las zonas recónditas llevan su luz en pos de la salud de aquellos cuyas condiciones de vida están más alejadas de la urbanización. Así y todo, cada una de las instituciones marca para bien un hito en su existencia.

En la zona urbana, la Sala de Rehabilitación del área de salud Darío Calzadilla deja ver los beneplácitos de quienes reciben su atención. Beatriz Palacios está sumamente agradecida porque allí posibilitaron que su hijo caminara: “La rehabilitación de mi niño ha sido todo un éxito gracias al equipo técnico, no tengo quejas, todo está muy bien”. El principal beneficiado, Manuel Alejandro Quintero Palacios, es todo un personaje, joven de 26 años y querido por todos, él también da las gracias al equipo de la institución y expresa que “me dieron la oportunidad de caminar nuevamente, ni eso podía y ya estoy en pie de nuevo. Gracias de todo corazón, de verdad”.

Manuel Alejandro Quintero Palacios, paciente de la Sala de Rehabilitación. Fotos del autor.

En algunas ocasiones, hace tiempo ya, fui paciente allí. Hay seriedad y salí recuperado. Los espolones desaparecieron, o al menos dejaron de provocar dolores. Conozco a parte del personal que en esa institución labora y merecen el reconocimiento. Una de ellas es Elaine Estévez Carralero, jefa de Departamento de Servicio de Rehabilitación de la policlínica Darío Calzadilla. “Tenemos varias modalidades de atención al paciente; por ejemplo, medicina natural y tradicional, consulta de nutrición, terapia ocupacional y logofonaudiología. La rehabilitación es lo que más impacta al paciente, llegan con un dolor, pasa por los diferentes departamentos y se van muy satisfechos del trabajo nuestro”, señala la especialista.

Las misiones en el exterior también cuentan con el concurso del personal de la Sala de Rehabilitación del área de salud Darío Calzadilla. Elaine dice que hoy tiene 6 trabajadores en el exterior, cumpliendo misiones en Venezuela, con un excelente trabajo, mientras que otras trabajadoras, como Yetel, fueron y están incorporadas nuevamente.

Elaine Estévez Carralero, jefa de Departamento de Servicio de Rehabilitación de la policlínica Darío Calzadilla.

Osmani Batista es otro agradecido. “Me tratan los problemas que tengo en un tobillo, en todas las especialidades, cama, rayos, en todo evoluciono, solo que cuando llueve mucho hay dificultades con los tratamientos y a veces hay filtraciones en el techo”.

José Alberto Quién León es mexicano y opina que “son excelentes servicios, la amabilidad de las personas que lo prestan es excelente. Yo también he tratado de brindar mi apoyo en lo que he podido, en una ocasión colaboré en una limpieza de jardinería”. Sin dudas, otro de los agradecidos.

José Alberto Quién León, paciente mexicano.

Los colectivos de las Salas de Rehabilitación en el municipio de Banes no dejan de reír, ni de amar o soñar. No dejan morir lo que llevan dentro para que sus pacientes se sientan vivos. Ellos, para brillar, no necesitan apagar la luz de los demás, al contrario, la irradian para bien.