De postales cotidianas y personas maravilla

Las postales mañaneras pueden ofrecer un abanico de situaciones, son parte del palpitar de la ciudad o del campo, todo depende dónde se encuentre cada cual. Son pequeños detalles que te dan una luz de cómo marcha el sentir de la vida. Las grandes obras están compuestas por pequeñas cosas.

Un niño que le narraba a su madre doctora que él se fajó porque otro chico le pellizcó, la calle Tráfico sin máquinas u otros transportes al frente, extraño eso. Una mujer que me preguntó que si yo era chofer de guagua. Le respondí que todavía, ni creo que lo haga.

Olguita barriendo el frente de su casa, como cada mañana, frente al campo de futbol. A Mastrapa, el barredor, que se le cayó el pomo de agua, menos mal que era de plástico. Gente que va, gente que viene. Unos apurados, otros al parecer sin rumbo fijo, es el transcurso del tiempo y en el espacio. Es la vida que transcurre, se agota y muchos no lo aprovechan ni para mirar.

Unos que se quejan por los precios, otros que esperan. Alguien que usó un término que realmente no me gustó. Pero es su perfil. La gente de la calle refiriéndose a quienes pululan, pernoctan o hacen estadía por la zona de La Campana, la pescadería u otras zonas. Es la vida de la ciudad, que se encoge ante las nuevas tecnologías, y en vez de ser más dinámica y fácil, es lo contrario.

Alguien me llamó, de modo respetuoso, noble, con la bondad reflejada en su rostro. Quería que yo le felicitase a su mamá al día siguiente. La madre cumplía 80 años. “Tiene que ocurrir algo extraordinario para que su petición no sea cumplida”, le contesté. Al otro día, Luis, el hijo de la cumpleañera, me dio las gracias, me deseó suerte, que el Ser Supremo me protegiera y que si un día necesitaba de su ayuda podía contar con él. Luis es gente de la calle, según la definición de alguien.

Le pregunté a Luis facetas de su vida. Me invitó a una taza de café, la rehusé y me rogó. Vi en su rostro el agradecimiento, y, que, de yo aceptar, aquel gesto le complacía. Al fin opté por el café. Nos sentamos a una mesa. Con voz grave y excelente dicción me dijo que tiene familia, que cree en el amor a la familia. Tiene hijas y nietos. Fidelista y martiano. Ama a los niños. Cuánta filosofía que a veces falta en quienes supuestamente no son gente de la calle, sino de oficinas o de hogares.

Luis esgrimió sus paradigmas, sus ideas y concepciones, sin temor a ser tildado por otros. Está convencido de que obra por el bien de su madre y de él, sin afectar a otros.

Ese es Luis. Pero son personas que bien pueden tener cualquier otro nombre. Laurita, Fernando. Ser exatleta o profesional. Humanos que sienten, que valen, no por las prendas, el aroma o la imagen que muestran, son seres que tienen su universo como los tienen todos; unos soñadores, idílicos; otros realistas, alguien convencido, otros dubitativos y hasta sin creencias. Son postales de Banes, gente valiente para enfrentar la existencia del día a día, y que pueden temer u odiar a los perros, a la lluvia o a la soledad, pero enfrentan el destino y enseñan, sin métodos ortodoxos, ni dogmas.

De todos podemos aprender, solo hay que tener la mente y el alma abierta para poder ver aquello para lo que aún no estamos preparados. La maldad vuelve al remitente, la envidia a quien la siente, las mentiras a quien las ha dicho y el amor a quien lo ha dado. La rueda gira para todos.