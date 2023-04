Donde se forma el futuro

Alfredo Sierra, profesor de educación artística. Fotos del autor.

El antiguo preuniversitario de La Güira está rodeado de árboles, en su mayoría ficus, un verdadero paraíso sombrío y fresco. Muchos lo recuerdan y hasta lo añoran, más a los años mozos. Por allí pasaron muchas generaciones de hijos de la Capital Arqueológica de Cuba. Unas ya peinan canas, otras están cerca, además de una miríada de profesores jubilados, allí o en otras latitudes y centros. Pero el espíritu es el mismo, independientemente del nivel educacional que se curse.

Actualmente, es la secundaria básica “Thelmo Esperance Levielle”. Incluso en horarios de clases, allí reina la tranquilidad absoluta. Es evidente que la disciplina y el orden imperan. Deduzco que también el raciocinio estudiantil y las buenas costumbres. A esa edad de la adolescencia van madurando ya, aunque a veces el natural proceso no llegue a todos por igual.

ESBU «Thelmo Esperance Levielle»

Hablé a la entrada con una auxiliar de limpieza, amable, educada y con buena forma. Me indicó quien era la subdirectora, pues la directora se encontraba en otras funciones fuera del plantel. Se trataba de Yamisleidis Medina Quintana, que en la nueva nomenclatura realmente es coordinadora general, según me indicaron en el sectorial de educación.

“La escuela tiene 7 grupos; de ellos, dos de séptimo, dos de octavo y tres de noveno. La matrícula está compuesta por 215 educandos, que vencen los objetivos. Llevo poco tiempo en el cargo, pero me esfuerzo por aprender y hacer bien las cosas. Me enseñan. Tengo que atender la parte metodológica, atender a los profesores, la calidad de las clases, cosas así. Los directivos somos nuevos”.

Yamisleidis Medina Quintana, coordinadora general.

Alfredo Sierra es profesor de educación artística y posee una hoja de servicios que ronda los 30 años. Conocedor, experto en la materia y amante de la profesión, así como de tallar el alma, abrir y perfeccionar el gusto estético, amar lo autóctono sin dejar de ser moderno. ¡Difícil su empeño! Los tiempos cambian. En un momento dado, cuando Alfredo inició su labor, musicalmente estaban de moda Ricardo Montaner, Franco de Vita, la irlandesa Sinéad O’Connor y aún quedaban rezagos del dúo Milli Vanilli, que resultaron una farsa pese a ganar un Granmy como artista revelación.

Hoy, Alfredo lidia contra el reggaetón y otras tendencias de la música urbana para pulir el deleite y la precepción de sus alumnos. Difícil tarea, pero no imposible para él. “La plástica y la música estaban separadas y las unimos en la educación artística, y se dan los temas vinculados a las manifestaciones de las artes. En el caso de los géneros musicales, se ha perdido un poco. Estamos siendo penetrados culturalmente. En estos momentos los jóvenes escuchan mucho las nuevas tendencias musicales, el reggaetón, el reggae, el repartero, el urbano…. No conocen dónde surgen ni por qué. No lo asocian con la realidad. El objetivo nuestro es mantener nuestras raíces, nuestra cultura, la identidad y la idiosincrasia del cubano, de nuestros géneros. En la plástica se enseñan muchas cosas también, significado de los colores, las imágenes y hasta en las fotos de los 15 se puede incidir, lectura del fondo, dónde está el mensaje principal en la imagen. Hay que interpretar, ampliar el horizonte cultural”.

Educar siempre será un reto, un proceso que evoluciona, aunque se mantengan teoremas antiquísimos y algunos no conozcan para qué se emplea Pi, la constante matemática. ¿Cuál es el sentir de estudiantes de la ESBU Thelmo Esperance?

Rosalí Uría González (derecha), estudiante de noveno grado, espera estudiar el preuniversitario para luego entrar en la universidad. Dice recibir el apoyo de sus padres y añadió: “Este es mi futuro, tengo que estudiar, luego la universidad. Desde séptimo estoy ahí, luchando para acabar con un buen escalafón”. Para ella las asignaturas preferidas son matemática y física. Semejante sucede con Isabela Herrera Desdín (izquierda), de calle Puerto Rico, estudia en el Grupo Noveno 1. “Me gusta mucho la escuela, me gusta bastante estudiar y me siento bien en la escuela en que estoy. El rendimiento académico hasta ahora es excelente. Tengo notas buenas”.

En las aulas donde se forja el futuro

Se puede teorizar, planificar, conocer, pero el aula cambia cada día, es un ente vivo. El aula es más que un local lleno de seres que cambian por minutos. Es lo difícil y al mismo tiempo lo hermoso para quien ama la profesión, en la que, como dijera el gran “formador de almas” José Cipriano de la Luz y Caballero, “instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo”.